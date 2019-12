Rivalen auf dem Eis, vereint mit Gitarre

Am Freitag ist es so weit: Sie veröffentlichen die ersten drei Songs aus dem Premieren-Album ihrer Band We and the Bulls auf den üblichen Musikportalen wie iTunes oder Spotify. Die rest­lichen acht Stücke folgen später. «Weil man das so macht», wie Wick schmunzelnd erklärt.

Die Texte sind auf Englisch und stammen meist von Sänger Tim Ramholt, der seine Karriere 2018 beim EHC Kloten beendete. Am Bass ist Romano Lemm, in seiner letzten Saison Stürmer in Kloten. Nur Fabian Gass, der Drummer, war kein Hockey­profi. Ihm attestiert Wick «das beste Musikgehör». Man darf das Quintett wohl als die sportlichste Schweizer Band bezeichnen.

Wo Eishockey tabu ist

Doch das Eishockey ist kein Thema, wenn sie im Bandraum beim Restaurant Brisket an der Zürcher Hardbrücke proben. «Ausser, einer hat gerade alle Zähne draussen oder ein blaues Auge», wie Blum sagt. «Dann gibt es kurz einen Kommentar. Aber mehr nicht. Für uns ist die Musik der Rückzugsort, ein anderer ­Mikrokosmos.» Wick ergänzt: «Es ist wichtig, auch ab und zu wegzukommen vom Eishockey. Das ist gut für den Kopf.»

Einmal pro Woche kommen sie in der Regel zusammen. Ausser, es ist gerade Playoff-Zeit. «Es ist unvorstellbar, dass wir uns während einer Serie gegeneinander im Studio sehen würden», sagt Blum. Als sich die ­beiden 2014 im Zürcher Playoff-­Final duellierten, zog der flinke Abwehrspieler, damals noch in Diensten Klotens, temporär aus der gemeinsamen WG aus.

«Es ist verrückt, was alles passieren muss, bis ein Album herauskommt»Eric Blum, SCB-Verteidiger

Nur eine Saison, 2011/12, spielten sie in der National League beim Flughafenclub zusammen. Inzwischen aber schon zehn Jahre in der gleichen Band. Anfangs intonierten sie Coverversionen, von Jimi Hendrix, den Doors, den Stones. Mit der Zeit begannen sie, die eigenen Songs zu machen. Ein Album war ein lang gehegter Traum, der sich vor zwei Jahren konkretisierte, als sie ­Baschi und Philippe Merk kennen lernten, die seit 2013 ihr eigenes Studio (Rebel Inc.) betreiben.