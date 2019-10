Ralph Krueger: «Ich werde die Schweiz nie mehr coachen»

Sie wurden dieses Jahr 60. Gab es dennoch auch Nervosität oder Zweifel, es packen zu können nach all dieser Zeit fern des Trainerberufs?

Zweifel ist vielleicht das falsche Wort. Aber ich hatte einen grossen Respekt vor dieser Herausforderung. Wenn du so lange nicht mehr gecoacht hast, fragst du dich schon einige Dinge. So wie ich trainieren lassen will, wie ich eine Mannschaft spielen lassen will, wie ich mit ihr kommuniziere: Hat sich da in der Zwischenzeit einiges getan? Werde ich da hineinpassen? Dies in einer komplett anderen Rolle als zuvor, als ich Chairman in einem Fussballclub war.

Was gab Ihnen Mut?

Der World Cup 2016, das Eishockey-Länderturnier, an dem ich das Team Europa coachen konnte. Ich sagte mir darum: Jetzt oder nie mehr! Angst hatte ich keine, es war eher eine Art Druck, kombiniert mit dem Verlangen, es tun zu wollen. Und als das Trainingcamp begann, spürte ich ein unglaubliches Glücksgefühl. Seither fühle ich mich wieder zuhause in meinem Beruf.

«Ich mache nichts zwei Mal, werde wohl überhaupt keine Nationalteams mehr coachen»Ralph Krueger

In einem Interview sagten Sie, Coachen mache Sie glücklicher als alles andere. Warum ist das so?

Ich begann schon mit 29, jetzt sitzen wir hier, und ich bin 60! 25 Jahre davon war ich Headcoach eines Hockeyteams. Das ist meine wirkliche Rolle im Leben: Ein Lehrer des Eishockeysports sein. Das zu tun, fühlt sich einfach so natürlich an.

Wie schwierig war es am Anfang, wieder zu den Spielern durchzudringen? Der Altersunterschied ist noch grösser geworden, es ist eine andere Generation, als die letzte, die Sie erlebten.

Es war wirklich einfach. Ich konnte zunächst kaum glauben, wie empfänglich die jüngeren Spieler waren. Ich traf mich als allererstes mit Sam Reinhart und Jack Eichel, beide 23, an der WM in der Slowakei. Danach sah ich einen Spieler nach dem anderen, das waren meine Highlights im Sommer, weil auch diese Begegnungen sich so natürlich anfühlten.

«Auch die jüngeren Spieler sind empfänglich: Ralph Krueger im Gespräch mit seinem 23-jährigen Captain Jack Eichel. (Bild Gene J. Puskar/Keystone)



Ihr Trainerkollege Marc Crawford benennt den grössten Unterschied zwischen den letzten Generationen so, dass die neue alles hinterfragt, während man zuvor einfach Anweisungen geben konnte. Erleben Sie es nun ähnlich?

Ich sorgte von Beginn an für einen sehr klaren Kommunikationsfluss. Die Spieler konnten mitreden, ihre Stimmen zählten, erst danach legten wir den Plan fest. Das basiert auf gegenseitigen Respekt und einer sehr offenen Kommunikation. Darauf legten wir bereits im Trainingscamp wert. Das war die Grundlage, damit sich die Spieler wohl fühlen können. Auch wenn wir mit Dingen unglücklich sind, sprechen wir sehr ehrlich miteinander, es gibt kein Gerede hinter dem Rücken der Spieler, ich bin sehr transparent diesbezüglich. Ich bin gut darin, klare Erwartungen zu definieren. Das ist sehr wichtig für mich, erst dann gibt es ehrliche Kommunikation. Und dann gibt es auch keinen Graben zwischen den Generationen. Ich auf jeden Fall spüre hier keinen.