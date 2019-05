Pflichtaufgaben erfüllt – jetzt warten die Grossen

Gegen die Norweger war den Schweizern anzumerken, dass es ihr zweites Spiel innert 18 Stunden war – und das vierte innert fünf Tagen. Sie wirkten nicht mehr so frisch, auch gedanklich, liessen ein paar Möglichkeiten mehr zu als sonst. «Es ist jetzt gut herausgekommen, aber das müssen wir wieder abstellen», sagte Ambühl. Der Nationalcoach war weniger kritisch: «Ein Riesenkompliment an die Spieler», sagte Fischer. «Eishockey ist ein harter Sport. Man muss Checks annehmen, immer hart arbeiten, und wenn ein Spiel aufs andere folgt, ist das schwierig. Das Team hat das sehr gut gelöst.»

Weiter geht es nun gegen die Grossen: Am Samstag steht die Finalrevanche gegen Schweden am. Am Sonntag gilt es, die russische Offensivmaschinerie zu stoppen. Und am Dienstag spielen die Schweizer gegen die Tschechen, die in Bratislava frenetisch unterstützt werden.

Ein verregneter freier Tag

Doch zuerst folgen nun einmal zwei spielfreie Tage zur Erholung. Den heutigen Donnerstag haben die Spieler zu ihrer freien Verfügung. Er werde sich wohl einmal die Stadt anschauen, blickte Ambühl voraus. Das Wetter spielt momentan aber nicht mit. Gestern musste die Fan­zone in Bratislava wegen heftiger ­Gewitter geschlossen werden.

Resultate und Ranglisten:

Gruppe A(in Kosice): USA - Grossbritannien 6:3 (1:1, 3:1, 2:1). Deutschland - Slowakei 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). - Rangliste: 1. Deutschland 4/12 (12:5). 2. USA 4/8 (17:10). 3. Finnland 3/7 (9:6). 4. Kanada 3/6 (15:8). 5. Dänemark 3/5 (15:6). 6. Slowakei 4/3 (13:14). 7. Frankreich 3/1 (6:16). 8. Grossbritannien 4/0 (4:26).

Gruppe B (in Bratislava): Schweiz - Norwegen 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Russland - Italien 10:0 (4:0, 4:0, 2:0). - Rangliste: 1. Russland 4/12 (23:2). 2. Schweiz 4/12 (20:2). 3. Tschechien 3/6 (12:7). 4. Lettland 3/6 (9:5). 5. Schweden 3/6 (19:6). 6. Österreich 3/0 (2:14). 7. Norwegen 4/0 (6:25). 8. Italien 4/0 (0:30).