Nicht nur eine Frage der Energie

Aber eben: 24 Stunden später war der SCB wieder gefangen hinter dem Schleier der Ernüchterung. Das Team von Hans Kossmann verlor in Biel 0:4. Es hat weiterhin einen Zähler Rückstand auf Freiburg und Rang 8. Wobei Gottéron den Abstand am Dienstag mit einem Sieg in Lausanne vergrössern kann.

Die Bieler dürften sich derweil mit dem Erfolg im Derby der Strichsorgen entledigt haben. Selbst wenn sie am Sonntag bei den ZSC Lions 2:5 unterlagen. EHCB-Coach Antti Törmänen sagte: «Wir hatten mehr Energie als Bern. Zu Beginn verschwendeten wir diese, ab dem zweiten Drittel spielten wir smarter.» Kossmann meinte: «Wir hätten dieses erste Tor benötigt.»

Oberburg und Krauchthal

Dieses erste Tor hätte bei den Stadtbernern womöglich Energie freigesetzt. Je länger das Derby dauerte, desto stärker ging dem SCB die Frische ab. Nur: Wie er im Mitteldrittel auseinanderfiel, das war und ist mit fehlender Kraft allein nicht zu erklären.

Der agile Jason Fuchs brachte Biel in Führung. Es folgte, was dem verunsicherten SCB seit Wochen widerfährt: Nach einem Gegentor bricht das Berner Konstrukt zusammen wie die Handyverbindung zwischen Oberburg und Krauchthal. Innert vier Minuten entschieden die Bieler die wichtige Partie mit drei Toren. Die Berner waren völlig indisponiert. «Wir verloren den Rhythmus. Die Bieler liefen gut, unsere Beine waren nach dem intensiven Match gegen Zug müde», sagte Kossmann. «Die Topspieler waren ausgepumpt.» Captain Simon Moser beispielsweise zollte seinem beeindruckenden Kraftakt vom Freitag Tribut. Der dominante Verteidiger Ramon Untersander verzeichnete ungewohnt viele Puckverluste.

Devos und Mister X?

So zeigte sich in Biel, was beim SCB gemeinhin einige anders sehen: dass der Mannschaft die Stärke in der Breite fehlt.

Es versteht sich von selbst, verfügen die jüngeren Spieler und jene der hinteren Linien nicht über unendlich viel Selbstvertrauen, nachdem sie seit September kaum Eiszeit und Verantwortung erhalten haben. Dennoch ist etwa der Output der Viertlinienspieler Heim, Berger (je zwei Tore) und Kämpf (ohne Treffer) zu gering. Die Angreifer Ebbett und Pestoni verliessen das Eis nach allen drei Begegnungen der Woche mit negativer Bilanz. Und weiterhin haben nur zwei Verteidiger mehr als ein Saisontor erzielt. Dazu kommen die Dauerpatienten Bieber und Grassi. Letzterer steht immerhin vor der Rückkehr. Sciaroni hingegen wird noch einige Wochen lang fehlen.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Perpetuum mobile der Offensive nicht mehr läuft wie gewünscht: Mark Arcobello ist seit einem Monat ohne Tor. Er hat 2020 erst zwei Treffer erzielt.

Offen ist, ob Sportchef Alex Chatelain bei letzter Gelegenheit nochmals aktiv wird. Das Transferfenster schliesst am Montag um Mitternacht. Einer, der helfen könnte, steht erst nach dem Saisonende von Ajoie zur Verfügung: Die Berner haben sich die B-Lizenz des Kanadiers Philip-Michael Devos gesichert. Es handelt sich um den Topskorer der Swiss League.