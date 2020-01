Mit Toren aller Art den Leader gebändigt

Der 34-jährige Abwehrspieler sorgt für das ungewohnte Element. Er, als Defensivverteidiger nun wirklich nicht der Mann für offensive Glanzlichter, schiesst das 1:0. Und wie er es schiesst: Wie ein Flügelstürmer zieht er von rechts in den Slot und hebt, von vier Zugern bedrängt, den Puck unter die Latte, als wäre das sein Daily Business. Es ist aber Lardis erstes Saisontor. Darum nimmt er den Vergleich mit Bobby Orrs berühmtem Treffer von 1970 mit Humor.

Den nicht ganz ernst gemeinten Vergleich natürlich. Schliesslich gilt Orr als bester Verteidiger der Geschichte, sein Tor, das in der Overtime den NHL-Final vor 50 Jahren für Boston entschied, ist als «The Goal» in die Historie eingegangen – und ist mit einer Statue vor dem Stadion verewigt. «Ich glaube, der hat ein paar Tore mehr geschossen als ich …», sagt Lardi lachend.

Eindrückliche Reaktion

Der Bündner, er darf guten Mutes sein, genauso wie alle anderen Langnauer. Nach zwei 1:6-Niederlagen gegen die ZSC Lions musste ein Einbruch der Emmentaler im Kampf um einen Playoff-Platz befürchtet werden. Umso erstaunlicher ist die Reaktion. Und wie die Tigers aus dem kurzen Tief gefunden haben, das ist eben unspektakulär, hat nur wenig mit spielerischen Heldentaten à la Orr zu tun, aber viel mit Eishockey als Arbeit.

Denn als gegen Zug im Startdrittel festgestellt werden muss, welch «kaputtes» Spiel die knapp 6000 Zuschauer in der Ilfishalle zu sehen bekommen, dann ist das am Ende ein Kompliment an das Heimteam. Der EVZ beginnt temporeich, ist gefühlt ständig in Puckbesitz.

Ein Vorwurf bleibt am Leader aber haften: Er will schöne Tore erzielen, zelebriert Passstafetten, lässt die Entschlossenheit im Abschluss vermissen, stirbt in Schönheit – und wird zum willkommenen Opfer des Langnauer Spiels. «Geduld haben, nichts forcieren, das gar nicht da ist», umschreibt es Trainer Heinz Ehlers. Die Geduld, sie zeigt sich auch in den wenigen, doch gefährlichen Langnauer Kontern.