Leichtes Spiel für die Schweiz – im Final warten die Russen

Werbung in eigener Sache betreiben: Das will das Schweizer Nationalteam in Visp tun. Und das ist ihr im ersten Spiel gegen Norwegen gelungen. Das Team von Patrick Fischer dominierte den schwachen Gegner nach Belieben und gewann 5:0.

Der Sieg der Schweizer geriet nie in Gefahr. Ganz so einseitig wie im ersten Aufeinandertreffen der beiden Nationen war das Gezeigte aber nicht. 1937 entschied die Schweiz den Vergleich an der WM in London 12:2 für sich. Das ist deshalb erwähnenswert, weil diese Begegnung in Norwegens Eishockeygeschichte ihren Platz auf sicher hat: Es handelte sich um das erste Länderspiel einer norwegischen Auswahl überhaupt.