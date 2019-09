Laute Nächte zur Begrüssung in Langenthal

An ihren ersten Abenden in Langenthal sind Joey Benik und Andrew Clark erst einmal erschrocken: «Wir leben mitten in der Stadt. Und plötzlich, ungefähr um neun Uhr, wurde es draussen ganz laut», erinnert sich Joey Benik. Damals sei es noch warm gewesen, weshalb sie die Fenster offen gelassen hatten und entsprechend beinahe erschraken. «Wir haben dann herausgefunden, dass in der Marktgasse ein Sommerkino stattfand, welches abends für den Lärm sorgte», sagt Clark rückblickend und lacht.