Jalonen büsst auch für Versäumnisse der sportlichen Führung

Eigentlich hatte es Kari Jalonen geahnt. Nach dem Meistertitel im vergangenen Frühling schien klar: Der Finne will seinen Vertrag in Bern zwar erfüllen, den Club aber 2020 verlassen. Jalonen hatte einst in Oulu die Erfahrung gemacht, dass spätestens nach einem Zyklus von vier Jahren für Trainer und Mannschaft die Zeit reif für etwas Neues ist.