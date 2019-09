«Ich würde mit keinem SCB-Spieler in den Ausgang gehen»

Heute geht es los: Der SC Bern startet gegen die Rapperswil-Jona Lakers in die Eishockeysaison 2019/2020. Obwohl der SCB in den letzten vier Jahren drei Mal Meister wurde, sieht Sportredaktor Reto Kirchhofer die Mutzen heuer nicht in der Favoritenrolle. Wie er Kari Jalonen einschätzt, ob die beiden anderen Berner Teams die Playoffs erreichen und was es seinerzeit mit der Magen-Darm-Grippe von Byron Ritchie auf sich hatte, hören Sie in der neusten Folge des BZ-Podcasts «Rede wie druckt».