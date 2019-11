«Ich wollte mein zweites Zuhause nicht aufgeben»

Calle Andersson: Was hat Bern, was Zürich nicht hat?

(überlegt) Ich bin seit drei Jahren in Bern. Bei jedem Heimspiel kommen über 16000 Leute. Das ist ungewöhnlich. Das ist speziell. Das ist ein Privileg. Zudem habe ich auch ausserhalb der Eishalle mittlerweile ein paar Freunde gefunden, konnte ein Umfeld aufbauen. Das ist für mich sehr wichtig.