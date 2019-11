«Ich fühlte mich wie von einem Lastwagen überfahren»

Mit ihm konnte er schon eine Partie Backgammon spielen. Mehr lag jedoch nicht drin, weil sich Tomlinson noch ziemlich schwach fühlt. 23 Stunden am Tag verbringe er im Bett. Für den Lakers-Trainer stehen täglich Untersuchungen an. Am letzten Montag erlitt er wegen einer leichten Infektion einen Rückschlag. «Ich fühlte mich plötzlich sehr schlecht, hatte Schüttelfrost und konnte nichts essen», so Tomlinson. Die Ärzte, die mit dem Heilungsverlauf zufrieden sind, beruhigten ihn, dass das nichts Ungewöhnliches sei.

Das Abschiedsessen mit dem Bruder

Dass die Genesung gut voranschreitet, zeigte sich am Mittwochabend. Die Tomlinson-Brüder durften gemeinsam Pizza essen. Es war zugleich das Abschiedsessen, denn Darryl konnte das Spital im deutschen Halle am Donnerstag verlassen. «Ich bin meinem Bruder unendlich dankbar, dass er das alles auf sich genommen hat und mir somit ein zweites Leben schenkt», sagt Tomlinson. Läuft bei Jeff alles nach Plan, kann er in einer Woche nach Hause.

Trainings leiten oder Spiele coachen kann Tomlinson aber erst in ein bis zwei Monaten. Er muss sich weiterhin stark schonen und sehr vorsichtig sein. «Ich muss speziell auf die Hygiene achten und Kontakt mit kranken Leuten vermeiden, da mein Immunsystem durch die Medikamente hinuntergefahren ist, damit das fremde Organ nicht abgestossen wird.» Tomlinson hat sich aber bereits Zusammenfassungen der letzten beiden Partien angeschaut. Die Fan-Transparente mit den Genesungswünschen am Dienstag beim Spiel gegen Lausanne haben ihn extrem gefreut.

Während Tomlinsons Bruder Darryl nur noch eine Niere im Bauch hat, hat Jeff nun deren drei. «Ich war selber überrascht, als mir die Ärzte dies mitteilten», sagt Tomlinson. Dies sei der Fall, weil seine eigenen beiden Nieren trotz der Krankheit ihre Arbeit nur noch zu einem kleinen Prozentsatz verrichten würden und die neue, gesunde Niere, nicht beeinträchtigen.

