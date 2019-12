Galaabend auf kleiner Bühne

Die besten Spieler fehlten

Spielverderber würden aber entgegnen: Norwegen war am Donnerstag ein schwacher Kontrahent. Und beim gestrigen Gegner handelte es sich um eine C-Ausgabe des russischen Nationalteams. Die B-Auswahl bestreitet zurzeit ein Turnier in Moskau. Und die meisten Akteure der besten Version sind in der NHL engagiert.

Dennoch hat der Erfolg seinen Wert, zumal er auf eindrückliche Weise zustande kam und auch bei der Schweiz nicht das bestmögliche Team im Einsatz stand. Neben den in Übersee engagierten Akteuren fehlten Spieler der Champions-League-Teilnehmer Zug, Biel und Lausanne. Die Auftritte haben Fischer aufgezeigt, wie weit der Kreis valabler WM-Spieler mittlerweile ist.

3844 Zuschauer verfolgten die gestrige Gala. Sie wurden verzückt. Tags zuvor hatten 2740 Besucher den Match gegen Norwegen gesehen. Womit die Lonza-Arena halb gefüllt und schlechter besetzt war als zuletzt bei den Partien des lokalen Swiss-League -Clubs im Schnitt. Der finanzielle Abschluss steht noch aus. Patrick Bloch, Geschäftsführer des Verbands, sagt: «Wir sind zufrieden und zuversichtlich, eine gute Basis gelegt zu haben.» Was auch auf die finanzielle Unterstützung des Naming-Partners zurückzuführen ist. «Die Grösse der Halle ist ideal, der Standort Visp ebenfalls. Das Wallis besitzt eine Eishockey-Tradition. Wir möchten das Turnier etablieren.» Angedacht ist vorerst eine Zusammenarbeit bis 2022.

«Wir können den Partnern nicht jede Woche einen Auftritt unseres Teams in der Heimat bieten, wie das bei den Clubs der Fall ist.»Patrick Bloch, Geschäftsführer von Swiss Ice Hockey

Dorn im Auge hier, wichtige Plattform da

Nur weiss auch Bloch, dass der Event bei den Clubs auf wenig Gegenliebe stösst. Einige Vertreter möchten den Dezember-Zusammenzug streichen, was kein Thema ist, weil der Weltverband dieses Datum als Länderspieltermin schützt. Bloch sagt: «Im Dezember sind die Zuschauerzahlen in der Meisterschaft traditionell hoch. Den Clubs entgehen Einnahmen. Aber für den Verband ist die Plattform sehr wichtig. Wir können den Partnern nicht jede Woche einen Auftritt unseres Teams in der Heimat bieten, wie das bei den Clubs der Fall ist. Zudem schätzen es die Spieler, aus dem Alltag auszubrechen, ein anderes Trainergesicht zu sehen, das Nationalmannschafts-Feeling zu spüren.»

Um ein Vielfaches grösser wird die Plattform im Mai sein. In Visp konnte die Schweiz im kleinen Rahmen Werbung für die Heim-WM betreiben. Hinsichtlich des Saisonhöhepunkts existiert punkto Zuschaueraufkommen noch Luft nach oben. Stand heute sind drei Partien ausverkauft. Es handelt sich um die Schweizer Gruppenspiele gegen Finnland, die USA und Russland – Russland A, versteht sich.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: