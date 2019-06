Gegen alle Widrigkeiten

Aber der mitten in der Saison zum Headcoach beförderte Craig Berube, der am Ursprung der Wende im Januar stand, und sein Team fanden immer wieder Wege, die Rückschläge zu verdauen, die Ordnung wiederherzustellen. Und wenn das der Fall war, dann sah das Spiel oft aus wie in Spiel 7 in Boston ab dem Mitteldrittel: Der Gegner rennt verzweifelt einem Rückstand nach – doch eigentlich geschieht kaum etwas auf dem Eis. Schön? Nicht immer. Effizient? Und wie!

2. Dieser unglaublich coole Goalie



Alles Glück der Eishockey-Welt und noch ein bisschen mehr. Das bringt uns zu Jordan Binnington. Der 25-jährige Goalie war vor der Saison ein Nobody, die Nummer 4 in der Organisation, erst der neue Cheftrainer Berube machte ihn im Januar zum Starter. Binnigton hatte zuvor nicht nur fürs AHL-Farmteam in San Antonio gespielt, sondern vor fünf Jahren auch noch eine Stufe tiefer in der ECHL.

Und nun ist er einer der grössten Figuren im Champions-Run der Blues. Weil er im Playoff nach jedem schlechten Match (es waren nicht viele) mehrere grossartige aufs Eis zauberte. So wie in Spiel 7 in diesem wegweisenden Startdrittel. Ja, Boston hatte Abschlusspech, aber Binnington zeigte mehrere Top-Paraden mit dieser ihm eigenen Coolness, die ihn auch neben dem Eis auszeichnet.