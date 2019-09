Für Wiki ist der Cup quasi ein Muss

Am Mittwoch trifft Hockey Huttwil im Cupsechzehntelfinal auf Biel. Wie im Vorjahr (Lugano) dürfen die Oberaargauer also gegen einen NLA-Vertreter ­spielen, etwa 1500 Besucher werden das Spiel im Campus Perspektiven verfolgen, es wird wohl ein Gewinn von etwa 30'000 Franken resultieren. «Dieses Geld ist ein wichtiger Budgetposten, wir können diese Mittel in die Planung mit einfliessen lassen», sagt Sportchef Christian Baumgartner. Huttwil ist der finanziell am besten situierte Amateurclub im Kanton Bern. Für andere Vereine ist eine Teilnahme von noch viel grösserer Wichtigkeit.