Für den SCB ist die Pause vorbei, die Krise aber geblieben

Selbstverständlich kam das Gros der Zuschauer in erster Linie wegen des Heimteams in die Ilfishalle. Und doch dürfte den einen oder anderen Emmentaler auch die Aussicht auf Schadenfreude ans Derby gelockt haben.

Eine Studie von 2012 hat ergeben, dass Menschen besonders gegenüber Mitgliedern von statushohen Gruppen Schadenfreude empfinden, die als kompetent und unsympathisch eingeschätzt werden. Klingt ganz schön akademisch, lässt sich aber aus Langnauer Optik einfach auf den SCB anwenden. Er geniesst als Zuschauerkrösus und Vorzeigeorganisation punkto Finanzen einen hohen Status. Er gilt mit 16 Meistertiteln als kompetent. Er ist als grosser, mächtiger Kantonsrivale im eishockeyaffinen Emmental so beliebt wie ein drängelnder Zürcher an der Kasse im Dorflädeli.

Ohne Mut

Eigentlich sollte es in diesem Text ja von Beginn weg um Eishockey gehen. Aber weil das mutmasslich «heisse» Derby über weite Strecken ein Herumkurven ohne viel erwähnenswerte Aktionen war, wäre es ein Ding der Unmöglichkeit, den Text von der ersten bis zur letzten Zeile mit Relevantem zu versehen.

Relevant war am Ende vor allem das Resultat: Langnau gewann 3:1. In die Glückseligkeit ob der drei Punkte mischte sich auf den Rängen ein Hauch von Schadenfreude. Selbst wenn – das muss so festgehalten werden – dem Gegner in dieser Verfassung die spielerische Kompetenz abgeht.

Langnau genügte eine solide, durchschnittliche Darbietung. Und Langnau gelang ein frühes Tor. Ben Maxwell traf nach drei Minuten auf Pass von Raphael Kuonen. SCB-Verteidiger Calle Andersson agierte im Zweikampf unentschlossen. Was im übrigen auch auf seine Zukunftsplanung zutrifft. Noch immer hat sich der Schwede mit Schweizer Lizenz zumindest offiziell nicht festgelegt, ob er nächste Saison in Bern oder in Zürich spielen wird.