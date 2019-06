Eine Prise mehr Torgefahr

Der Linksschütze ersetzt den gleichaltrigen Schweden Adam Almquist, der in der Defensive fast fehlerlos agierte, im Angriff aber nur wenig Wirkung entfaltete. «Vom Profil her ist Koivisto ähnlich, aber er verfügt in der Offensive über etwas mehr Qualitäten», erklärt SCB-Sportchef Alex Chatelain, der betont, man sei mit Almquist nicht grundsätzlich unzufrieden gewesen.

Dass Almquist kein gefährlicher Weitschütze ist, wirkte sich in der vergangenen Saison vor allem im Powerplay negativ aus. Laut Chatelain hat Koivisto einen deutlich besseren Schuss als sein Vorgänger. In der Abwehr sei der Zuzug «sehr solid. Er ist sowohl im Club als auch im Nationalteam in Unterzahl zum Einsatz gekommen.» Der Finne wird wie der Rest des Ausländerquartetts Ende Juli in Bern erwartet.