«Egal ob 5:0, 0:5 oder 1:1, wir machen immer weiter»

«Wir haben da sicher einige Fehler gemacht in der neutralen Zone, aber die Letten traten zu Beginn auch enorm aggressiv auf. Es war ein Mix von beidem», begründete Josi den harzigen Start. «Die Letten waren im ersten Drittel besser, aber danach steigerten wir uns.»

Die Türe in Richtung Viertelfinals weit aufgestossen

Nur mit der Torausbeute klappte es lange Zeit nicht. Es drohte der erste Punktverlust an dieser WM in der Slowakei. Doch in der 57. Minute führten die Schweizer mit dem 2:1 doch noch die Entscheidung herbei. Hischier gewann das Bully, legte zurück zu Josi, dieser drückte ab, Vincent Praplan und Hischier machten Druck vor dem Tor und Hischier drückte den Puck schliesslich über die Linie.

Bildstrecke: Hischier lässt die Schweiz spät jubeln