Eero Elo kommt wieder zu den Tigers

Noch vor dem Derby gegen den SCB sorgten die SCL Tigers für eine faustdicke Überraschung. Sie verpflichten per sofort und bis Ende Saison Eero Elo. Der Finne hatte die letzten drei Jahre für die Emmentaler gespielt, doch wurde sein Vertrag im Frühling nicht verlängert. Er heuerte anschliessend in seiner Heimat bei Lukko Rauma an. Nun wurde der Kontrakt per sofort aufgelöst.