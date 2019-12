Duelle auf und neben dem Eis

Ja, ist denn heut’ schon Playoff? Nein, nicht einmal Weihnachten, um Franz Beckenbauers Kalauer kurz zu beantworten. Aber in der Berner Arena, da ging es am Samstag ab dem Mitteldrittel zu und her, als stünden der SCB und Ambri mitten in einem Best-of-7. Klar, es war Strichkampf in Reinkultur, Achter gegen Neunter, das kann genauso aufregend sein wie Titel-Duelle.