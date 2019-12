Diese spektakuläre Parade eines Feldspielers rettet HCD-Sieg

Beinahe wäre die ganze Arbeit wieder zerstört worden. Nach einem 1:2-Rückstand drehte Davos am Samstagabend die Partie gegen Lugano, führte im letzten Drittel 3:2 – bis Lugano zur ganz grossen Chance kam. Goalie Sandro Aeschlimann wehrte einen Schuss ab, im hohen Bogen flog der Puck aber doch noch in Richtung Tor. Langsam senkte sich die Scheibe in Richtung Torlinie, da konnte Magnus Nygren nicht tatenlos zusehen. Mit einer Flugeinlage bewahrte er sein Team vor dem Ausgleich, nach drei Niederlagen in Folge feierte der HCD mit dem 3:2 zu Hause gegen Lugano wieder einen Sieg. Gerade noch rechtzeitig, bevor am 26. Dezember der Spengler Cup beginnt.