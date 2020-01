Diese Eishockey-Regel macht keinen Sinn mehr

Die andere Perspektive: Der checkende Spieler will nicht nur checken, er geht auch zum Puck, nimmt diesen auch mit. (Videos MySports)



Natürlich bleibt die Frage: Muss hier überhaupt zum Check angesetzt werden, reicht nicht der ebenso ausgeführte «Poke Check», also der Stich mit dem Stock Richtung Puck, den der Checkende ja ebenso ausführt? So oder so ist es für die Schiedsrichter auf dem Eis fast unmöglich, live alle Faktoren zu berücksichtigen. Da der Kopf des gecheckten Spielers nach hinten schnellt, kann der Entscheid auf dem Eis, auf «Check gegen Kopf» zu entscheiden, sicher nicht kritisiert werden.

Eine nicht kontrollierbare, aber nicht illegale Situation



Doch darum soll es hier gar nicht gehen. Grundsätzlich problematisch ist ein anderer Fakt: Der gecheckte Spieler ist bereits in einen Zweikampf mit einem anderen Spieler involviert, er konzentriert sich also schon auf Puck und Gegner. Gegen einen zweiten, dazu für ihn «blindside» anrauschenden Gegenspieler kann er sich nicht wehren. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Check am Ende «legal» oder «illegal» ist.

In einer solchen Situation auch legal (zum Beispiel eindeutig gegen die Schulter) gecheckt zu werden, birgt bereits grosse, nicht kontrollierbare Gefahren für den Spieler. Bei unkorrekt ausgeführten Checks wird die Verletzungsgefahr umso grösser. Ein solcher Fall, der in der Schweiz für Wirbel sorgte, war zum Beispiel jener im Playoff-Final Bern - Zug: