Die Emmentaler in der Luft, die Stadtberner auf der Strasse

Einerseits werden in Südtirol und im Oberaargau diverse Powerplay-Formationen und Linienzusammensetzungen ausprobiert, anderseits erhofft sich SCB-Sportchef Alex Chatelain in den nächsten 14 Tagen «einen Steigerungslauf, denn wir haben nicht allzu viel Zeit». Schon am 30. August steht für den Schweizer Meister der erste Ernstkampf auf dem Programm: die Champions-League-Partie beim schwedischen Spitzenclub Skelleftea AIK.

Noch einen Tag vorher wird das Champions-League-Abenteuer des EHC Biel beginnen, und zwar mit einem Heimspiel gegen das norwegische Team Frisk Asker. Auch die Seeländer testen diese Woche gegen ausländische Clubs, allerdings in der Schweiz, an einem Turnier in Wil.