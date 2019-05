Der zweite WM-Anlauf des Lino Martschini

Es erfüllte Martschini vor drei Jahren mit viel Stolz, als er erstmals für eine A-Weltmeisterschaft aufgeboten wurde. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Akzente konnte er in den Spielen keine setzen, es gelang ihm nur ein Assist. Und so fand sich Martschini nach vier Partien für den Rest des Turniers auf der Tribüne wieder.

Immer geht es um seine Körpergrösse

Von Aussen entstand der Eindruck, dass er an diesem Turnier zu viel wollte und sich deshalb verkrampfte. «Das war definitiv so, ich konnte damals nicht so befreit aufspielen, wie ich mir das wünschte», sagt Martschini mit einem Blick zurück. Dazu muss man wissen: Wegen seiner für einen Hockeyspieler kleinen Körpergrösse von 168 Zentimetern ist er einer, der sich permanent irgendwie und irgendwo beweisen muss. Wesentlich mehr als andere.

Das erlebte er auch in der National League. Martschini musste mit dem Ruf leben, ein Schönwetterspieler zu sein, einer für die Qualifikation. Aber eben nicht für die Playoffs, wenn es hart auf hart geht. Doch zuletzt strafte der Luzerner seine Kritiker Lügen. In der abgelaufenen Meisterschaft war Martschini zusammen mit seinem Zuger Teamkollegen Garrett Roe der Playoff-Topskorer und offenbarte, dass er sich nochmals enorm weiterentwickelt hat.

Mit mentaler Arbeit die Blockade durchbrochen

«Den grössten Schritt habe ich im mentalen Bereich gemacht», sagt der 26-Jährige dazu. «In meiner Karriere ging es zu Beginn stets bergauf, Rückschläge gab es kaum. Doch dann gab es Phasen, in denen es wirklich zählte und ich nicht liefern konnte», erzählt Martschini. Er habe dann zwei, drei Schritte zurück gemacht und im mentalen Bereich gearbeitet, um dieses Vertrauen in seinen Körper zu bekommen, damit er sich durchsetzen könne. «Seit ich diese Blockade durchbrochen habe, geht alles viel besser. Aber trotzdem bin ich nach einem guten Playoff noch nicht dort, wo ich gerne sein möchte. Es steht weiterhin viel Arbeit vor mir.»

Martschini ist enorm glücklich, dass er nun eine neue WM-Chance erhält. «Das sehe ich als Belohnung dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin», betont er. Dafür mitverantwortlich, dass er diesen Weg einschlagen konnte, ist auch der neue Zug-Trainer Dan Tangnes, der Martschini förderte und forderte. Der EVZ-Stürmer konnte dadurch auch im taktischen Bereich nochmals eine Schippe drauflegen. «Ich spürte Dan während der ganzen Saison bei mir im Nacken», so Martschini. Er sagt es mit Dankbarkeit.