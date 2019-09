Schöne neue Eishockeywelt

Dann donnert es los.

Nein, nicht der Eishockey-Match zwischen dem Lausanne HC und Servette Genf. Sondern das, was im Programm nach der Türöffnung kommt. Die Lautsprecher dröhnen am Rand der Schmerzgrenze und darüber hinaus, als ein smarter Direktor erklärt, warum seine Versicherung fünf Millionen Franken bezahlt, damit das Stadion «Vaudoise aréna» heisst: «Mit einem Accent aigu, bitte. Denn die Mannschaft, die hier gewinnt, wird Französisch sprechen.»

Ein Gruss von Federer

Er weiss: An diesem Abend bekommt er sowieso recht. Und bevor es losgeht, erscheint ein Reigen von Honoratioren auf dem zehn Tonnen schweren Videowürfel. Lokale Grössen aus der Politik bedanken sich, Roman Josi aus der NHL wünscht alles Gute. Am Ende lächelt Roger ­Federer: «Je vous salue tous.»

Das ist die Gesellschaft, in der sie sich in Lausanne gerne sehen. In einem funkelnden Neubau für 230 Millionen Franken. Mit dem Versprechen von Eigner Ken Stickney, der beste Club Europas zu werden. Und in einer Partnerschaft mit dem weltgrössten Besitzer von Sportteams, AEG. Lausanne-Stürmer Benjamin Antonietti trifft es, wenn er sagt, der Wandel des Clubs seit 2010 sei «hallucinant», überwältigend. Damals wurde er als Junior von Servette zu Lausanne abgeschoben. Waren die Genfer im 7. Playoff-Final-Spiel gescheitert, spielte Lausanne in der NLB.

Was für einen Unterschied neun Jahre machen. Heute fährt Servette einen Sparkurs, hat einen Juniorentrainer an der Bande und sieben Spieler auf dem Matchblatt, die keine 22 sind. Lausanne dagegen erhöht das Budget und verliert die besten Junioren, weil in der National League Resultate über allem stehen.