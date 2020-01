Das Bruderduell

Mit sechs Siegen aus sieben Spielen steht der SC Langenthal in der Tabelle an der Schwelle zu den Positionen, die Heimrecht im Playoff-Viertelfinal gewähren. In den neun letzten Runden warten auf die Mannschaft von Trainer Jeff Campbell gleich sechs Gegner, die hinter dem eigenen Team klassiert sind – darunter gleich zweimal die EVZ Academy. 22,2 Prozent der noch möglichen Punkte warten also in den beiden Begegnungen mit dem Farmteam des EVZ auf einen ­Abnehmer.