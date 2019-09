«Vieles kann passieren – aber für den SCB werde ich nicht spielen»

Während des Trainings versammeln sich für einmal die Berner Elitejunioren am Rand. Sie suchen und finden ihn rasch, weil er nicht zu übersehen ist. Patrik Laine fällt auf. 194 Zentimeter gross, markantes Gesicht – und vor allem: ein Schuss, der seinesgleichen sucht.

Assistenztrainer Jukka Varmanen verlässt das Eis. Das Gesicht verrät tiefe Spuren von Begeisterung. «He’s different», sagt er. «Er ist anders.» Dann erzählt Varmanen von der U-18-Weltmeisterschaft 2015 in Zug, vom Spiel zwischen Finnland und Tschechien, als Laine und Jesse Puljujärvi einen Konter starteten: «Zwei gegen zwei, Laine zieht nach aussen, schiesst aus dem Handgelenk unter die Latte. Sein Schuss hat eine derartige Geschwindigkeit, dass die Trinkflasche auf dem Tor in hohem Bogen nach hinten an die Bande fliegt. Dieses Bild vergesse ich nicht mehr.» Und noch einmal: «He’s different.» Punkto Qualität. Punkto Talent. Punkto Charakter.

Cool und feurig

Mit 16 Jahren drohte Laine einem finnischen Nachwuchstrainer, nachdem ihn dieser an einem Turnier in der Schlussminute auf der Bank gelassen hatte. Die Verantwortlichen schickten den Jungspund zurück nach Tampere mit der Bitte, nicht wiederzukommen. Der Stürmer reagierte, arbeitete mit einem Mentaltrainer an der Psyche.

Und er arbeitete an seinem Schuss – selbst als er am Knie verletzt war, samt Krücken stundenlang auf einem Bein. Eine Saison später gewann Tampere den Titel, Laine wurde zum Spieler des Jahres gewählt und im NHL-Draft hinter Auston Mat­thews an zweiter Stelle gezogen.

In Winnipeg machte er sich einen Namen als cooler Torschütze und feuriger Gamer. Letzteres tut er im Duell mit Teamkollegen auch gerne auf zwei Bildschirmen. Bekannt ist die Episode vom Gastspiel Winnipegs in New York, als in Laines Hotelzimmer nur ein Fernseher zur Verfügung stand, er kurzerhand in einem Geschäft ein zweites Gerät kaufte und dieses bei der Abreise im Zimmer liess. Im Onlinemagazin «Players’ Tribune» liess sich Laine zitieren, sein Tagesablauf bestehe aus «Aufstehen, Frühstück, Training, Playstation».