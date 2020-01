«Beim Wort Funktionär kriege ich einen Schüttelfrost»

Wie kamen Sie zum Sport?

Ich hatte als Bub einen grossen Bewegungsdrang, wollte immer nach draussen. Wir gingen im Winter oft chneblen, Ski fahren, schlitteln. Ans Eishockey kann ich mich noch gut erinnern. Wir hatten in Zuoz ein schönes Eisfeld mit kleinen Banden, so 25 Zentimeter hoch. Als Goalieschoner steckten wir uns Stroh und Heu rein. Ich fror mir x-mal die Ohren ab. Aber ich möchte diese Zeit nicht missen, mit Kollegen stundenlang auf dem Eisfeld. Was für eine schöne Zeit!