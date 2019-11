Am Anfang war ein Bluterguss

Als Beat Gerber am 2. Oktober noch in der Nacht aus der Narkose erwachte, erlebte er, was man im Volksmund einen Schock nennt: Sein rechter Oberschenkel war aufgeschlitzt worden – auf einer Länge von 35 Zentimetern! Und: Er war nicht zugenäht!

Dabei hatte sich Gerber nach dem Check eines Gegenspielers ein paar Stunden vorher «nichts Böses gedacht», wie er rückblickend erzählt. Das Knie eines Gottéron-Akteurs hatte einen grossen Bluterguss hinterlassen. Blaue Flecken habe er im Verlauf seiner Karriere «schon 10000-mal gehabt», sagt der Verteidiger des SC Bern. Das ist eine Übertreibung, aber wohl keine allzu massive.