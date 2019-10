Sven Bärtschi erlebt den Albtraum aller Abschiebungen

Der erste Faktor ist die Organisation, für die der Spieler unter Vertrag steht. Denn nicht jede NHL-Mannschaft weiss ihr AHL-Team gleich um die Ecke. Zwischen einem Spaziergang und einer halben Weltreise ist alles möglich beim Weg vom grossen zum kleinen Club. Wo die 31 NHL-Teams ihre «AHL Affiliates» (der offizielle Term) haben, ist in der Bildstrecke oben zu sehen. Clicken Sie sich durch, der Überblick kommt auch einer kleinen virtuellen Reise durch Kanada und den Vereinigten Staaten gleich.

Der Faktor Aufenthaltsort – mit dem Beispiel Reto Berras



Der zweite Faktor ist der Ort, an dem sich der Spieler gerade befindet, während er von der «Demotion» (vom NHL-Team zum AHL-Club) oder dem «Call-up» (der umgekehrte, erfreulichere Weg) erfährt. Nicht immer sitzt er zuhause auf dem Sofa. Nehmen wir das Beispiel des heutigen Gottéron-Goalies Reto Berra. Der Call-up vor seinem allerersten NHL-Spiel der Karriere mit den Calgary Flames am 3. November 2013 in Chicago erfolgte in der Nacht vom 1. auf den 2. November, nach Mitternacht.

Berra sass im Bus der Abbotsford Heat, dem damaligen AHL-Farmteam der Flames. Die Mannschaft war gerade unterwegs vom Auswärtsspiel in Hamilton, Ontario in Kanada nach Utica, New York in den USA, als Berras Coach ihn nach vorne bat und ihm die frohe Kunde überbrachte. Kaum in Utica angekommen, musste Berra am Morgen früh zum nächsten Flughafen (nicht so einfach, siehe Karte oben), um die nächste Maschine nach Chicago zu erreichen, sein damaliger NHL-Coach (Bob Hartley, wir kennen ihn auch hier in der Schweiz) wollte ihn so früh wie möglich bei sich haben. Darüber und auch über andere Erlebnisse zwischen NHL und AHL erzählt Berra hier in einem Interview.

Apropos das erwähnte Sofa in der heimischen Stube: Zwischen Abbotsford und Utica liegen gut 4500 Kilometer …

Der Faktor Trade – mit dem Beispiel Vincent Praplans



Ein dritter, eher seltener, aber durchaus möglicher Fall, ist die Reise zum neuen AHL-Team via Trade, also Clubwechsel. Der heutige SC-Bern-Stürmer Vincent Praplan erlebte dieses Beispiel letzte Saison, als ihn die San Jose Sharks zu den Florida Panthers transferierten. Doppelt kompliziert: Praplan wurde zwischen den beiden AHL-Teams der beiden Mannschaften verschoben. Jenes der Sharks spielt ebenfalls in San Jose, es ist eine von nur drei für die Spieler angenehmen Varianten, in der sowohl NHL- als auch AHL-Team in derselben Stadt beheimatet sind. In San Jose bildete Praplan mit dem Schweizer NHL-Stürmer der Sharks, Timo Meier, gar eine WG.

Doch als Praplan vom Trade in die Organisation der Panthers erfuhr, befand er sich im von San Jose 3000 Kilometer entfernten Des Moines, Iowa auf einem Roadtrip mit seiner AHL-Mannschaft, den San Jose Barracuda. Am nächsten Tag wurde er bereits in Springfield, Massachusetts, erwartet, wo die Springfield Thunderbirds, das Farmteam der Florida Panthers spielt. Das von Des Moines gut 2000 Kilometer entfernte Springfield nahe der US-Ostküste erreichte Praplan mit zwei knapp zweistündigen Flügen via Detroit. Wie Praplan diesen verrückten Tag erlebte, wird hier ausführlich erzählt.