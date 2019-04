Wie der SCB die EVZ-Konter von Spiel zu Spiel minimiert

Die Bilanz von Spiel 2: Bern gewährt Zug nur zwei Überzahl-Konter, beide Male gelten «mildernde Umstände»: einer kommt nach einem unglücklichen Zusammenstoss zustande, der andere wegen etwas Chaos am Ende eines Boxplays. Das lässt sich sehen und dürfte Coach Kari Jalonen gefreut haben. Sein SCB kommt zu drei Überzahl-Kontern und nützt diese für zwei Tore – der SCB gewinnt das Spiel am Ende 3:2 nach Verlängerung. Keine schlechte Ausbeute! Was fürs defensive Verhalten beider Teams spricht: Auch in Spiel 2 gibt es keinen 1-gegen-0-Konter bei 5-gegen-5-Eishockey.

Final, Teil 3: Jalonen überrumpelt den EVZ



Spiel 3 beginnt mit einem Paukenschlag. Wie viele Überzahl-Konter kreierte der SC Bern in den ersten beiden Spielen, indem er den Verteidiger in den Angriff einschaltete? Genau: null. Dies gelang bislang erst Zug zwei Mal (Zgraggen in Spiel 1, Thiry in Spiel 2). Doch dann passiert in Spiel 3 bereits in Spielminute 2 dies: