Vermins Rückkehr für den Olympia-Traum

Die Saison von Joël Vermin endete erst am 13. Juni. Im Playoff-Final der AHL um den Calder-Cup verlor der Berner mit Syracuse gegen Grand Rapids die Serie mit 2:4. «Das war extrem bitter, wenn man schon im Final steht, möchte man diesen natürlich auch gewinnen.»

Der Stürmer erzielte in den Playoffs neun Tore. In den drei Jahren in Nordamerika kam er in 164 AHL-Partien auf 99 Skorerpunkte. «Die Werte waren gut, aber nicht sehr gut», sagt Vermin. Deshalb reichte es ihm insgesamt nur zu 24 NHL-Partien mit Tampa Bay (0 Tore/6 Assists).

«Ich bin dennoch stolz, dass ich es geschafft habe überhaupt in dieser Liga zu spielen.» Denn Vermin war 2013 bloss in der 7. Runde an 186.­­ Position gedraftet worden. «Da darf man nicht unbedingt mit NHL-Einsätzen rechnen.»

Doch nun ist der Vertrag in Nordamerika ausgelaufen. «Ich habe eine faire Chance gekriegt, andere erhalten gar keine», erklärt der 25-Jährige und hält fest, dass er sich keinesfalls beklagen will.

«Nächste Saison ist ein Olympiajahr. Als kleiner Bub habe ich von der NHL und von Olympia geträumt. Nun möchte ich mein zweites Ziel erreichen.»Joël Vermin

Weil sich «keine NHL-Türe mehr geöffnet hat», kehrt er in die Schweiz zurück. «Nächste Saison ist ein Olympiajahr. Als kleiner Bub habe ich von der NHL und von Olympia geträumt. Nun möchte ich mein zweites Ziel ­erreichen.»

Lausanne statt SCB

Vermin erzählt, dass er von den drei Jahren in Nordamerika stark hat profitieren können. «Ich habe mich spielerisch und läuferisch verbessert. In meinem Zweikampfverhalten habe ich Fortschritte erzielt, meine Schusstechnik ist ebenfalls besser geworden.

Zudem habe ich auch menschlich extrem viel gelernt.» Als Sohn eines Holländers und einer Ungarin ist Vermin in Frauenkappelen aufgewachsen. Der SC Bern ist sein Stammklub, mit den Mutzen feierte er 2013 den Meistertitel, trotzdem kehrt er nicht zum SCB zurück, sondern hat bei Lausanne einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

«Für mich wäre eine Rückkehr nach Bern viel einfacher gewesen», sagt er. «Aber ich wollte in der Schweiz noch etwas anderes ­sehen.» Kommt dazu, dass Lausanne deutlich mehr Lohn bezahlt als der SCB.

«Es gibt noch andere Gründe. Ich kann das Sommertraining individuell absolvieren und habe in jedem Jahr eine NHL-Ausstiegsklausel», sagt Vermin.

Gleichwohl trainiert er nun diese Woche in Bern. Er ist für das fünftägige Prospect-Camp des Schweizer Eishockey-Nationalteams aufgeboten worden. Vermin hofft indes vor allem, dass er auch im Februar an den Winterspielen in Pyeongchang der Schweizer Auswahl angehört.

Bertschy bleibt in Übersee

Das wird Christoph Bertschy nicht. Der frühere SCB-Akteur nimmt diese Woche ebenfalls am Camp in Bern teil, wird aber nach Amerika zurückkehren, obwohl es Gerüchte gab, dass auch er zu Lausanne wechseln würde.

«Das ist alles inoffiziell. Ich kann dazu nichts sagen», meint Bertschy mit einem Schmunzeln. «Fakt ist jedoch, dass ich das dritte Vertragsjahr erfüllen will, auch wenn mich Minnesota wieder ins AHL-Farmteam nach Iowa schicken sollte.»

Bertschy verzichtet damit auf die Olympiateilnahme. Denn die in der NHL und AHL beschäftigten Spieler werden nach heutigem Verhandlungsstand für die Winterspiele 2018 in Süd­korea nicht freigegeben.

«Mein grosses Ziel bleibt die NHL», betont Bertschy. Aufgeben ist für den 23-Jährigen derzeit keine Option. «Ich bin ein positiver Mensch mit viel Energie. Es gibt wenige Tage, an denen ich schlecht gelaunt bin.»

Mitte September wird er deshalb wieder nach Übersee fliegen und den nächsten Anlauf nehmen. Bis dahin bereitet er sich zusammen mit seinem Kumpel Vermin in Lausanne vor. (Berner Zeitung)