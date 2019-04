Nun hat der SCB Fahrt aufgenommen

Ja, dieses Selbstvertrauen schlägt so manchem Prognostiker ein Schnippchen. Da hatten doch die Berner zum Auftakt des Playoff-Finals 5 Stunden und 17 Spielminuten mehr in den Beinen. Und so war die Frage nach den volleren Tanks beantwortet, ehe die Spieler in der Serie überhaupt den ersten Kilometer unter die Schlittschuhe nahmen. Die Auftaktpartie in Bern stützte die Mutmassungen: Zug war frischer, Zug überlief die Berner.

Aber dann, im zweiten Match, lief und spielte vor allem gegen Ende nur eine Mannschaft: der SCB. Und gestern dominierte die Equipe von Kari Jalonen den Gegner im Startdrittel nicht nur physisch, sondern auch punkto Tempo. Zug bremste sich zudem mit Strafen – und gleich die erste nutzte das Heimteam aus. Mark Arcobello sah von der blauen Linie die Lücke, EVZ-Torhüter Tobias Stephan sah gar nichts. Berns Captain Simon Moser nahm Stephan die Sicht und touchierte den Puck noch sanft, als er an ihm vorbei ins Netz flog.