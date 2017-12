«Musik hat für mich einen ­höheren Stellenwert als Sport»

«Wie ist er wohl drauf?», fragt Büne Huber, als wir am Fusse der Gurtenbahn auf Eric Blum warten. Der Eishockeyprofi hat einen ­bitteren Abend hinter sich, mit ­seinem SC Bern gegen die Tigers aus Langnau nach einem 3:0 noch 3:5 verloren. Büne nimmt einen Teil der Schuld auf sich. Der Zufall wollte es, dass er seinen zweijährigen Sohn Max erstmals an ein Spiel mitnahm. So, wie ihn früher sein Vater als kleiner Junge ins Allmendstadion begleitet hatte. Max war angetan von der Atmosphäre, flehte nach dem ersten Drittel: «No bliibe.»

Also blieben sie bis zum dritten Tor, magistral vorbereitet von Blum. Dann machten sie sich auf den Heimweg, und der SCB brach ein ohne das Huber-Duo auf der Tribüne. Falls Blum schlechte ­Laune hat, ist die verflogen, als er Büne ­Huber sieht. Er strahlt, sie umarmen sich. Die beiden sind Freunde geworden – und jeder ist auch Fan des anderen. Büne, der Sänger von ­Patent Ochsner, sitzt oft im Eis­stadion, wenn SCB-Verteidiger Blum spielt, und Blum steht manchmal im Publikum, wenn Huber ein Konzert gibt.

Huber ist 55, Blum 31, eine ­Generation trennt sie, doch sie ­reden die gleichen Sprache, zeigen beide grosse Leidenschaft und ­bewundern den anderen dafür, was er tut. Büne, der eigentlich Hans­peter heisst, hat ein Heimspiel auf dem Gurten. Auf dem Berner Hausberg ist er schon einige Male auf­getreten beim grossen Festival im Sommer. 2015 sei «einer der besten Gigs» gewesen, die sie je gespielt hätten, es gibt eine CD davon. An diesem Nachmittag herrscht auf dem Gurten eine idyllische ­Stille. Im Restaurant Gurtners, von dem aus man ganz Bern überblickt, ist das Eisstadion nur ein Punkt in der Ferne.

Wie lernten Sie sich kennen?

Blum: Wahrscheinlich in der ­Garderobe einmal. Er war ja ­immer am Herumstreichen bei uns. Nach einem Match oder so.

Huber: Ich ging immer runter nach dem Match, um die Interviews zu schauen. Es nahm mich wunder, was die erzählen. Ich bin eben ein Fan! Näher kamen wir uns, als wir zusammen für den Bäre-Talk interviewt wurden, hier auf dem ­Gurten (im November 2015). Das war an einem Sonntagmorgen. Die Stimmung war gut, es war ein schöner Tag, also gingen wir weiter zu mir nach Hause, und ich kochte.

Blum: Es groovte einfach zwischen uns.

Hat das damit zu tun, dass auch Blum gerne Musik macht?

Huber: Vielleicht, ja. Wenn er Briefmarken sammeln würde, ­hätte er mich wahrscheinlich ­weniger angesprochen.

Blum: Jetzt kann ich es ja sagen: Ich sammle Briefmarken! (lacht) Meine Bewunderung für Büne war schon viel früher da. Ich wuchs auf mit Patent Ochsner. Und ich weiss noch, wie ich an einem Konzert in der Mühle Hunziken war. Eine ­geniale Location, übrigens! Danach durften wir noch hinter die Bühne und Büne kurz die Hand schütteln.

Huber: Du hast damals schon einen dieser scharfen Filzhüte getragen, die du ja selber machst. Lange hast du die Katze nicht aus dem Sack gelassen. Erst später, an deinem Geburtstagsfest, hast du mir das Atelier gezeigt.

Blum: Ich hänge es eben nicht an die grosse Glocke.

«Es gibt schon Jungs, die da viel lockerer sind. Solche, die easy in die Ränge schauen können, ob es schöne Frauen hat.»Eric Blum

Verkaufen Sie die Hüte?

Blum: Ja, in kleinem Rahmen. Ich betreibe kein Marketing. In zwei Läden in Zürich kann man sie ­kaufen. Sonst arbeite ich auf ­Bestellung.

Tragen Sie nun einen solchen Hut auf der Konzertbühne, Büne Huber?

Huber: Nein.

Blum: Wir arbeiten noch dran.

Huber: Es sind richtig heisse Hüte! Zeig mal ein Foto davon, Eric. (Blum nimmt sein Handy und zeigt ein Foto.)

Jetzt, da Sie Eric Blum kennen, schauen Sie sich die Spiele des SCB anders an?

Huber: Ja, sowieso. Ich schaue manchmal konstant nur auf Eric. Die Wege zu verfolgen, die einer aufs Eis zeichnet, ist irrsinnig schön. Man sieht das Spiel ganz anders. Ich habe die Härte in ­diesem Sport gern. Aber mich nervt es, wenn er einen Check ­bekommt. Es scheisst mich richtig an. Wobei es selten vorkommt. Oder, Eric?

Blum: Ja, meistens kann ich ­ausweichen. Aber wenn mich einer erwischt, dann richtig.

Huber: Etwas vom Grössten war, als im Playoff die Keilereien losgingen und du dem anderen einfach das Visier runtergezogen hast. Mit zwei Fingern. Das war Style! Und sie konnten dir nicht einmal eine Strafe geben.

Und was, wenn Blum einen Fehlpass spielt?

Blum: Oh, dann hat er Freude.

Huber: Dann verstehe ich keinen Spass mehr. (lacht) Im Ernst: Während der Spiele gibt es furchtbare Dialoge. Das gehört irgendwie dazu. Neben mir sitzen zwei ­Typen, die gehen total ab. Bluthochdruck pur! Ich mag sie gut, aber noch bevor der Schiedsrichter den Puck eingeworfen hat, ­rufen sie schon: «Schiri, du Arschloch!» Und wenn einer einen ­Fehler macht, drehen sie durch, ­ziehen sie vom Gröbsten über ihn her. Dann drehe ich mich um und sage: «Haltet die Schnauze! Das wollte er so sicher nicht! Macht ihr nie Fehler, oder was?» In diesen Momenten spiele ich mich zum Anwalt der Spieler auf. Manchmal denke ich: Hoffentlich erfahren die nie, wie bösartig, wie derb über sie geredet wird. (schmunzelt)

Nehmen Sie das wahr, Eric Blum?

Blum: Ich kriege nicht viel davon mit, was rundherum abgeht. Ich merke schon: Jetzt ist es megalaut, haben die Fans Freude. Oder jetzt pfeifen sie. Aber ich versuche, das auszublenden. Es würde mich in meiner Konzentration stören, wenn ich die Fans zu stark wahrnehmen würde. Es gibt schon Jungs, die da viel lockerer sind. Solche, die easy in die Ränge schauen können, ob es schöne Frauen hat. Ich muss alles ausblenden, bin wie im Tunnel. Ich sehe nur das Eisfeld, und rundherum ist es dunkel.

Und Sie, Büne Huber, sind Sie während eines Konzerts auch in einem Tunnel?

Huber: Ab und zu. Die Zeit zwischen den Songs zwingt mich zu einem ­Fokus. Ich muss in diesem Moment probieren, an den Kern das Songs zu kommen. Was nicht immer ­gelingt. Und dafür muss ich schon kurz in den Tunnel. Aber ich kann mir nicht erlauben, alles auszublenden. Ein Konzert ist eine kommunikative Angelegenheit.

Blum: Die Leute finden es ja genau cool, wenn du mit ihnen interagierst zwischen den Songs. Nicht?

Huber: Absolut. Mir passierte es auch schon, dass ich mich auf der Bühne spontan verliebte in eine Frau ganz vorne, die hingebungsvoll sang. Das berührte mich. Ich weiss nicht, was ihr diese Songs genau bedeuten. Aber in diesem Moment spürte ich: Sie lösen bei ihr etwas Tiefes aus. Das geht mir nah. Das ist keine Groupie-Geschichte. Ich will nur sagen: Auf der Bühne ist es ein Hin und Her zwischen dem Sichzurückziehen, dem ­Intimen und dem Öffentlichen. Es ist ein dauernder Wechsel.

Spüren Sie, wenn einer aus Ihrer Band nicht gut drauf ist?

Huber: Ja klar. Das weiss man meist schon vorher. Da unterscheiden wir uns nicht von den Hockeyanern: Es ist Teamarbeit, bei der Band wie bei einer Mannschaft. Es kann sein, dass einer sein erstes Solo verhaut, und das zieht ihn runter. Aber wenn einer schlecht drauf ist, holen wir den locker raus. Und Professionalität heisst, das wegzustecken. Das übt ihr Hockeyaner wahrscheinlich die ganze Zeit. Meine höchste Bewunderung habe ich bei Leistungssportlern dafür, wie sie mit negativen Geschichten umgehen.

Blum: Wir haben nonstop solche Situationen. Man spielt einen Fehlpass, trifft das Tor nicht. Federer ist für mich das Paradebeispiel. Es ist nirgends so schwarzweiss wie im Tennis. Entweder machst du einen Fehler, oder du schlägst einen Winner. Ich finde es beeindruckend, wie es Federer Match für Match schafft, das bis zur Perfektion zu meistern. Eine unglaubliche psychologische Leistung.

Huber: Eindruck machte mir, wie Mark Streit mit seinem Karriereende umging. Ich bin freundschaftlich verbunden mit ihm und lebte mit, wie er mit seiner Familie nochmals nach Nordamerika ging, voller Elan und positiver Energie. Und innert zweier Spiele war es vorbei und alles so richtig negativ. Doch aus dem, was er mir sagte und schrieb, entnehme ich, dass er in allem ­Negativen auch positive Aspekte erkannte. Wir Musiker tendieren zum Gegenteil. Ich wühle im Negativen, ertrinke vielleicht darin, und am Schluss habe ich drei Blues geschrieben. (Gelächter)

Bild: Keystone

Eric Blum, der Hockeyspieler: Der Stadtzürcher Eric Blum, seit 2014 in Diensten des SC Bern, sieht über den Bandenrand hinaus. Neben dem Eishockey fabriziert er Filzhüte (onkaihats.com) und spielt leidenschaftlich Gitarre. Er stand schon mit Bastian Baker auf der Bühne und bildet mit seinen Hockey-Berufskollegen Wick, Ramholt und Lemm eine Band; sie wollen ein Album herausgeben. Gerade ­diese Woche war er im Studio. Sein Vorname Eric wurde ­inspiriert durch Eric Clapton. 1986 geboren, ist er der Sohn eines Schweizers und einer Japanerin. Er reist im Sommer regelmässig in seine zweite Heimat und spricht fliessend Japanisch. Er habe nie davon geträumt, ­Hockeyprofi zu werden, sagte er einmal. Aber er wurde einfach immer besser. Mit 20 debütierte er mit Langnau in der National League, 2011 und 2014 stand er mit Kloten im Final. Mit dem SCB wurde der kreative Verteidiger die letzten beiden Saisons Meister. Er fühlt sich wohl in der Hauptstadt, unterschrieb einen Vertrag bis 2022. International war er 2013 Teil des Schweizer Teams, das in Stockholm WM-Silber gewann. (sg.)

Was tun Sie, wenn Sie vor dem Match oder dem Konzert schlechte Laune haben?

Huber: Damit habe ich einen recht lockeren Umgang. Das hat mit dem Rampensautum zu tun. Dass es mir da oben plötzlich wohl ist. Es kann den ganzen Tag bewölkt sein, und ich habe eine Scheisslaune. Aber wenn ich da oben stehe, ist das ­alles weg. Musik ist extrem kräftig, reisst einen mit. Auf der letzten Tour passierte es mir allerdings, dass mich an einem Konzert ein Typ mit einem grossen Bart irritierte, der direkt vor mir im Publikum stand. Regungslos. Wie eine Maske. Ich sah nur noch diesen Typen. Ich war verunsichert und trotzdem komplett gefesselt. Wie ein Amateur. Ich war gefangen und gleichsam irgendwie belustigt.

Blum: Bei mir ist es ähnlich wie bei Büne, wenn er auf die Bühne geht. Wenn ich die Schlittschuhe anziehe, tauche ich in eine andere Welt ein. Wenn ich zurückdenke in meine Jugend, wenn etwa die Freundin Schluss gemacht hatte, ich Herzschmerz hatte, alles war vergessen, wenn ich ins Training ging, auf dem Eis war. Dann war die Welt in Ordnung. Das zieht sich bei mir durch bis heute. Auch als mein Grossvater starb, was mich emotional sehr mitnahm, wusste ich: Ich kann mich ins Eishockey flüchten, und da ist wieder alles in Ordnung. Was an den Spieltagen dazukommt, sind all unsere Routinen. Durch die komme ich in eine immer tiefere Konzentrations­ebene rein. Und je tiefer, desto weiter weg ist alles andere. Wir Sportler haben extrem viele Routinen. ­Einige Jungs bei uns sind wirklich krass abergläubisch.

Wie sehen denn Ihre Routinen vor dem Match aus?

Blum: Ich esse immer ähnlich. ­Keine Pasta am Matchtag. Das ertrage ich nicht. Reis oder Kartoffeln, dazu Poulet, Fisch, Gemüse. Du tust jedes Mal in etwa das Gleiche zur gleichen Zeit. Ich studiere gar nicht mehr, das geht automatisch. Und im Teamsport steckt der eine den anderen an. Du sagst zu einem etwas, der schiesst ein Tor und sagt dann: «Das nächste Mal musst du mir wieder genau das Gleiche sagen!» Das ist Comedy! Wenn ein Aussenstehender erleben könnte, was bei uns alles abgeht, er könnte nicht mehr vor ­Lachen. Du hörst auf der Bank einen irgendetwas schreien, ein anderer brüllt etwas anderes zurück. Und du sitzt da und denkst: Shit, das höre ich jetzt noch 40-mal.

Huber: Du beantwortest am Spieltag auch selten ein SMS.

Blum: Ja, das kann gut sein.

Und Sie, Büne Huber, beantworten Sie SMS vor einem Konzert?

Huber: Doch, das tue ich schon. Aber eine Stunde vor dem Konzert ziehe ich mich voll zurück, da ­lasse ich nichts mehr an mich heran. Manchmal muss ich mich auch selbst nervös machen, um den ­Fokus zu haben.

Wie tun Sie das?

Huber: Ich habe bestimmte Bilder, die ich mir in Erinnerung rufe, in denen ich nicht gut aussah.

Blum: Wirklich?

Huber: Ja. Aber nur, wenn ich nicht automatisch nervös werde. Ich führe mir dann vor Augen, wie der kleine Huber an der Wandtafel steht und ein plattdeutsches Gedicht vortragen muss. Es heisst: «Der Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland.» Ein Gedicht, das wir damals auswendig lernen mussten. Ich fand es ziemlich öde. Wir bekamen ein vorsintflutliches Gedichtbändchen und mussten den Text in unser Deutschheft ­abschreiben. Altdeutsche Schrift, kombiniert mit plattdeutscher Sprache. Die Fehlerquote war natürlich beachtlich hoch. Ich stehe also dort vorne an der Wandtafel, erzähle irgendeinen Blödsinn und alle grölen. (lacht)

Blum: Krass. Wir versuchen vor dem Match das Gegenteil: mehr Selbstvertrauen aufbauen, damit wir Sicherheit bekommen.

Huber: Moment, das tue ich wirklich nur, wenn ich nicht automatisch nervös werde. Denn wenn ich diese Spannung nicht habe, kommt es nicht gut. Aber das passiert eher selten. Normalerweise geht es bei mir eine Viertelstunde vor Konzertbeginn so richtig ab. Das ist kein angenehmes Gefühl. Das ist bei euch Hockeyanern wohl nicht so extrem, oder?

Blum: Man wird schon recht ­abgestumpft bei all den Spielen. Nervosität spüre ich eigentlich nur noch im Playoff-Final oder an der WM, wenn es wirklich um etwas geht. Vor wirklich grossen Spielen. Vor einem Spiel wie gestern (am Dienstag) bin ich nicht nervös. Null. Ich freue mich aufs Spiel, auf gewisse Szenen. Ich freue mich auf die Powerplays, wenn ich Platz habe, etwas zu kreieren.

Huber: Und wie war es in der Saison, in der alles bachab ging und ihr dann doch noch Meister wurdet (2015/16)? Setzte da die Nervosität bei dir auch nicht ein?

Blum: Du bist einfach angespannter, wenn es nicht läuft. Und diese Anspannung ist eher kontraproduktiv. Du brauchst eine gewisse Lockerheit. Aber diese Nervosität, diese Angst vor dem Versagen, die habe ich kaum. Bei anderen ist das vielleicht ganz anders. Ich bin vom Naturell her ein ruhiges Gemüt. Ich muss mich vor den Spielen eher aufputschen. Andere wie Rüfenacht oder Scherwey müssen sich eher kontrollieren, damit sie nicht überborden.

Bild: Keystone

Büne Huber, der Musiker: Eigentlich heisst er Hanspeter, Büne hat ihn als Kind seine Schwester gerufen. Er ist 1962 in Bümpliz geboren. Er sagt, er pflege eine Vierfelderwirtschaft; in seinem Atelier in Bern hat es einen Tisch, ein Klavier, einen Computer, eine Schreibmaschine, eine Staffelei und eine Leinwand, er komponiert, textet, singt, malt und schreibt. Büne Huber, gelernter Metallbauschlosser und Sozialpädagoge, gründete 1990 die Band Patent Ochsner. Die erste CD, «Schlachtplatte», war gleich ein grosser Erfolg, mit vielen Liedern, «Bälpmoos» oder «Scharlachrot» etwa, die das Publikum heute noch bei jedem Konzert hören will. 9 Studio- und 4 Live-Alben sind seither dazugekommen, das letzte in diesem Jahr, «Strange Fruits», es sind Live-Aufnahmen von vier Konzerten im Landesmuseum in Zürich. Gleichzeitig präsentierte Büne Huber seine Bilder. Im nächsten Jahr soll eine neue CD herauskommen, 2019 will die Band wieder auf eine Tournee gehen. Büne Huber hat eine erwachsene Tochter aus erster Ehe, mit 54 und 55 wurde er nochmals Vater. (fw.)

Büne Huber, nach der Trennung von Ihrer ersten Frau konnten Sie ein Jahr lang keinen Song mehr schreiben. Das könnte sich ein Sportler nicht leisten.

Blum: Es geht bei uns einfach viel schneller. In der Musik kannst du das Tempo selbst vorgeben. Bei uns kommt in zwei Tagen das nächste Spiel. Da kannst du gar nicht anders, als zu versuchen, es das nächste Mal besser zu machen. Krisen gibt es auch bei uns, aber du musst trotzdem jeden Abend wieder raus und spielen.

Huber: Wenn dich plötzlich eine Depression packt, kannst du nicht mehr schreiben. Wäre ich Sportler, hätte ich einfach schreiben müssen. Am Dienstag hätte ich einen Song abliefern müssen und am Samstag den nächsten. Das geht schon. Aber das sind Scheisssongs. Natürlich probierte ich in dieser Zeit immer, einen Weg zu finden. Ich könnte jetzt ein paar Songskizzen aus jener Zeit hervornehmen, und man würde erkennen, dass es reiner Quark ist. Wäre ich in einer Mannschaft gewesen, als ich im Tief war, ich wäre garantiert ­rausgefault.

Blum: Gut, aber ein Song bleibt. Den kannst du nicht mehr zurücknehmen. Ein Spiel ist schnell ­vergessen.

Huber: Ich bin trotzdem immer wieder verblüfft, wie genau ihr euch an diese Spiele erinnern könnt, obschon ihr so oft spielt.

Blum: Ich nicht! (lacht) Wirklich nicht. Ich staune auch über die Jungs. Gerade gestern hatten wir diese Situation unter der Dusche: Rüfenacht und Arcobello redeten über eine Szene, bei der ich offenbar auch auf dem Eis gewesen war. Vor zehn Spielen oder so. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprachen. (lacht) Und sie erinnerten sich an jedes Detail. Ich vergesse dieses Zeugs. Vielleicht hilft mir das auch, mich nicht zu lange bei Fehlern aufzuhalten.

Huber: Ich wäre eher der Rüfenacht, der die Dinge noch genau nacherzählen kann. Und ich ­würde damit wohl alle nerven.

Wissen Sie noch, in welchem Moment Ihnen gewisse Liedtexte in den Sinn gekommen sind? Etwa dies: «Wenn ich auf einen grünen Zweig kommen will, klettere ich auf einen Baum»?

Huber: Ja, ich erinnere mich präzise. Der Song heisst «Föhn», aus dem Album «Honigmelonenmond». Er kam in recht kurzer Zeit zustande. Es geht um Verweigerung. Man sitzt auf dem Balkon und sieht, wie alle bemüht sind, beflissentlich ­etwas nachgehen. Und man selbst verweigert sich alldem. Irgendwann kommt dir ein solcher Satz in den Sinn. Der fällt vom Himmel.

Blum: Wirklich schön.

Wie wichtig ist im Eishockey die Inspiration?

Blum: Es gibt schon Zeiten, in denen man weniger kreativ ist. Je höher das Selbstvertrauen, desto kreativer ist man. Weil man offener ist, ein Risiko einzugehen, das dann oft belohnt wird. Und man nimmt es in Kauf, dass es einmal nicht klappt. Ich schaue auch die Highlights aus der NHL, die laufen in der Kabine rauf und runter. Da siehst du immer wieder schöne Spielzüge oder Dinge, die du nachahmen könntest. Aber im Eishockey läuft es so schnell, passiert alles so unvorhergesehen, dass vieles aus dem Moment heraus passiert. Manchmal ist man im Flow, nimmt alles viel bewusster wahr. Dann hat man das Gefühl, die Zeit laufe langsamer. Wenn ich eine Szene in der Wiederholung sehe, denke ich: Wow, das ging ja schnell! Aber im ­Moment kommt es dir viel langsamer vor. Ein cooles Gefühl.

«Manchmal fliegen einem die Worte einfach zu. «W.Nuss vo Bümpliz» schrieb ich in 15 Minuten.»Büne Huber

Was ist bei Ihnen intensiver, Büne Huber: wenn Sie auf der Bühne sind, oder wenn Sie schreiben und merken, ein Wort kommt zum anderen?

Huber: Wenn du in der Einsamkeit bist und schreibst, gibt es ­unglaublich spirituelle Momente. Manchmal ist es einfach nur Arbeit. Aber es gibt spirituelle Momente, manchmal fliegen einem die Worte einfach zu. «W.Nuss vo Bümpliz» schrieb ich in 15 Minuten. Ich dachte: Shit, woher kam das? Wenn man es im Nachhinein analysieren will, sieht man schon, dass es drei Jahre vorher schon einen Versuch in diese Richtung gegeben hatte. Und aus dem Elemente auftauchen. Wenn es so zusammenkommt, ist das wunderschön. Aber es passiert natürlich auch etwas, wenn du mit der Band in den Proberaum gehst und versuchst, einen Song auf ein höheres Niveau zu hieven. Da passieren Dinge, die sind von einer unheimlichen Schönheit und Intensität! Auf der Bühne gibt es diese Momente dann auch.

Apropos Band. Im Unterschied zu Erich Blum können Sie sich Ihre Kompagnons ja aussuchen.

Huber: Das kannst du doch auch, Eric. (lacht)

Blum: Eher weniger.

Wie ist es, wenn man merkt, dass man mit einem Mitspieler gar nicht auf der gleichen Wellenlänge ist?

Blum: Ich habe noch nie erlebt, dass ich in eine Mannschaft gekommen bin und gedacht habe: Mit dem kann ich wirklich gar nichts anfangen. Wenn du im Sport so weit gekommen bist, tickst du irgendwie ähnlich. Dass du einen gar nicht magst, das gibt es nicht. Klar, ich bin nicht von jedem der beste Kumpel. Aber wir wollen ja gemeinsam Erfolg haben und ziehen am gleichen Strick. In der Nationalmannschaft passiert es ab und zu, dass einer kommt, den du vorher doof gefunden hast, aber dann erkennst, dass er ganz okay ist.

Huber: Deshalb singe ich immer ein Hohelied auf die Hockeyaner...

… und poltern Sie gegen die Pussy-Fussballer.

Blum: Jetzt hast du dieses Thema so lange von dir fernhalten können. (lacht)

Mit Ihrem Fernsehinterview auf Teleclub sorgten Sie (im Frühling 2016) für einen riesigen Wirbel.

(beide lachen laut)

Huber: Der ging mir richtig ab. (hört nicht auf zu lachen)

Sogar in Deutschland wurde ­darüber geschrieben.

Huber: Es war so ein geiler ­Hockeyabend im Stadion, Playoff-­Final Bern gegen Lugano, Top-­Hockey, und dann kamen sie mit diesem Mikrofon, das Adrenalin war bei mir zuoberst. Alle, die es gehört haben, sagten nachher: Der Huber hat zu viel gesoffen. Dabei war ich absolut clean. Ich war erst kurz vor dem Spiel ins Stadion ­gekommen, hatte gar keine Zeit gehabt, ein Bier zu trinken.

Sie sagten, Sie hätten die Schnauze voll von diesen Fussballern, ihren tätowierten Unterarmen, dass sie immer stürzen im Strafraum. Es sei alles Pussy-Zeugs. Bereuen Sie das inzwischen?

Blum: Nein, oder?

Huber: Ich bin mir vorgekommen wie ein Löwe, der in der Steppe draussen eine Antilope frisst, und da kommt einer und fragt dich: Willst du einen Salat? Nei! Nei! Fuck you mit deinem Salat! Kürzlich ist es mir ja auch wieder ­verbal entglitten, zum Thema No-Billag-Initiative. Ich sagte in einem ­Lokalradio: «Diese Füdlibürger da draussen befürworten dann diese Initiative noch. Diese Typen, die nicht über ihre Nasenspitze hinaus denken können.» In solchen Momenten komme ich ins Feuer. Wenn ich lauwarm wäre, könnte ich meinen Job nicht machen.

Eric Blum, sind denn Fussballer nun Pussys?

Blum: In unserer Garderobe ­hatten Bünes Worte natürlich eine gute Resonanz.

Huber: 50 Meter nebenan, bei YB, wohl weniger… Ich hatte damals ja den Spieler Steffen angefiggt, weil er im TV-Studio zu einer Schwalbe, die zu einem Penalty geführt hatte, entschuldigend sagte: «Es war für ihn die beste Option, um seiner Mannschaft zu dienen.» Das ist doch eine Drecksack-Aussage. Genau das wollen wir unsere Kindern nicht lehren. So redete ich halt wüst. Auch wenn wir das unseren Kindern ja eigentlich auch nicht vormachen sollten. (lacht)

Hatte er nun recht, Eric Blum?

Huber: Pass auf, sie wollen dich reinziehen!

Blum: Hm… Fussball versus Eishockey, da weiss eh jeder Bescheid, was die Meinung der einen und der anderen ist.

Huber: Aber Schwalben tauchen im Hockey auch langsam auf?

Blum: (schweigt)

Huber: Sag doch einfach: Nein.

Blum: Doch, es gibt auch Schwalben im Hockey, aber sie sind sehr verpönt, selbst im eigenen Team. Ganz peinlich, finde ich.

Eric Blum, gibt es etwas, worum Sie Büne Huber beneiden?

Blum: Mir bedeutet Musik ja auch so viel. Es ist schon eine andere Wellenlänge von Emotionen. Bei uns im Eishockey machst du einen Fehler und wirst ausgepfiffen von Menschen, die ja eigentlich deine Fans sind. An die Konzerte kommen aber Leute, die diese Musik gerne haben, und wenn du spielst, finden sie sie einfach gut. Bei uns wirst du recht schnell verrissen. Gut, Alben werden manchmal auch ziemlich auseinandergenommen. Zudem beneide ich Büne, weil Musik extrem mobil ist. Wenn du eine Gitarre dabei hast, kannst du überall Musik machen. Das ist cool. Musik hat für mich einen ­höheren Stellenwert als Sport.

Das sagen Sie als National­spieler?

Blum: Musik berührt mich einfach mehr. Selbst wenn ich Federer gegen Nadal schaue oder sonst ­irgendetwas Wahnsinniges, holt mich das nicht gleich ab wie ­Musik. Vor allem Livemusik.

Und Sie, Büne Huber?

Huber: Wenn ich die Spieler übers Eis fliegen sehe, das Tempo, die Präzision, wie hart sie sind und trotzdem verspielt, mit allen ­Sinnen geschärft, finde ich das unglaublich schön. Darum beneide ich sie.

Vermissen Sie das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, wenn Sie wie jetzt für längere Zeit keine Konzerte geben?

Huber: Überhaupt nicht. Ich liebe den Moment des Rückzugs, die Gelegenheit, kreatives Zeugs auszuprobieren, für mich zu sein.

Aber Sie freuen sich, wenn es 2019 wieder auf Tour geht?

Huber: Schon, aber jetzt denke ich nicht daran. Ich bin in diesem Job gelandet, weil ich so funktioniere: Ich bin ein Einsiedler, aber ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich bin sehr familiär, kommunikativ, aber ich bin genauso ein scheuer, ein stiller, in sich gekehrter Typ. Ein Teamplayer und ein Solist, ein ­Fahrender und ein Stubenhocker. Wenn ich nur die eine Seite hätte, wäre ich unglücklich. (SonntagsZeitung)