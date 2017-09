Hoffen, zittern, jubeln

Die einen können kaum mehr hinsehen, andere halten ihre Hände vor den Mund. Nur noch wenige Sekunden trennen die SCL Tigers von ihrem ersten drei-Punkte-Sieg in dieser Saison. Doch so ganz trauen die meisten Langnauer Fans der Sache nicht – was einen guten Grund hat: Der EHC Biel macht Druck, nimmt den Torhüter raus, versucht den Ausgleich mit allen Mitteln anzustreben.

Doch das Bieler Anrennen ist vergebens, weshalb die allermeisten Hände respektive Arme in der Ilfishalle in die Luft gestreckt werden. 2:1 gewinnen die SCL Tigers gegen Biel. Es ist kein glanzvoller Sieg, weil die Emmentaler im letzten Drittel bös unter Druck kamen. «Aber», hält Heinz Ehlers fest: «Ich spiele lieber schlecht und gewinne, als andersrum.»

Vielleicht ist das ein etwas gar hartes Verdikt des Tigers-Coaches. Denn: Gestohlen haben die Langnauer die drei Punkte nicht, auch wenn sie am Ende um diese zittern mussten. «Wir haben heute wegen unseres Torhüters gewonnen», meint Ehlers.

Furioser Start

Ivars Punnenovs kehrte nach zweiwöchiger Verletzungspause ins Team zurück. Und der Lette mit Schweizer Lizenz war vor allem im Schlussdrittel gefordert, als sich die SCL Tigers nur noch auf das Verwalten des knappen Vorsprungs konzentrierten, von den Bielern in der eigenen Zone eingeschnürt wurden. «Wir hatten fast ein wenig Angst zu gewinnen», meint Emanuel Peter. «Aber letztlich war es einfach wichtig, dass wir ein solches Spiel einmal zu unseren Gunsten entscheiden konnten.»

Nun, nach der diskussionslosen 0:4-Niederlage am letzten Samstag in Kloten hatte Ehlers Konsequenzen angekündigt. Am Montag und Dienstag sei äusserst hart trainiert worden, sagt Peter. «Das war ein gutes Zeichen, diese Botschaft ist im Team angekommen.» Womöglich spürten die Tigers-Spieler Ehlers im Nacken, als sie das Eis zu Beginn betraten.

Das jedenfalls wäre eine Erklärung für ihren fulminanten Start. Langnau drückte und drückte – und wurde dafür belohnt. Yannick-Lennart Albrecht traf im Powerplay nach sehenswerter Vorarbeit Thomas Nüsslis. Kurz vor der ersten Pause bot sich den Gastgebern eine weitere Überzahlgelegenheit, welche sie prompt nutzten – Alexei Dostoinow verwertete einen Abpraller Albrechts. Das wiederum dürfte den Bielern zu denken geben: Von den letzten 9 Gegentoren fielen acht in Unterzahl.

Ein Befreiungsschlag?

«Wir haben unser System umgesetzt, waren am Gegenspieler dran, liessen keine Ablenker zu, das war ausschlaggebend», sagt Captain Peter. Das stimmt, abgesehen vom Mitteldrittel. Hier verloren die SCL Tigers kurzzeitig den Faden, weil sie diverse Strafen kassierten, Biel so aufkommen liessen. Die Konsequenz: Marco Pedretti erzielte in einem von drei Bieler Powerplays im Mittelabschnitt den Anschlusstreffer. Doch zu mehr reichte es dem EHC Biel nicht mehr.

Nicht nur den Langnauer Fans war am Ende die Erleichterung anzusehen. «Das kann ein Befreiungsschlag sein, ich hoffe es jedenfalls», sagt Peter. «Aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen, schliesslich dachte ich dies auch schon nach dem Sieg gegen Genf.» Bekanntlich boten die Langnauer am nächsten Tag in Kloten ihre schlechteste Saisonleistung.

Mit dem HC Lugano erwartet die Emmentaler heute ein starker Gegner, Aussetzer dürfen sie sich keine leisten. Beim Gastspiel im Tessin wird – wie bereits gestern – Flurin Randegger fehlen; er fällt mit einer Oberkörperverletzung zwei Wochen aus. Damit fehlen den SCL Tigers nun drei Verteidiger. (Berner Zeitung)