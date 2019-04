Die aussichtsreichsten Kandidaten für die HCD-Jobs

Beim HC Davos läuft einiges derzeit. Wie vom «Tages-Anzeiger» angekündigt, wird das Goalie-Duo der nächsten Saison nebst Neuzuzug Sandro Aeschlimann von Joren van Pottelberghe gebildet. Dies bestätigte der HCD am Mittwoch.

Van Pottelberghe, seit 2016 in Davos, war einen grossen Teil der letzten Saison an den Swiss-League-Club Kloten ausgeliehen. Nun hat er seinen Vertrag bis 2021 verlängert, die Nordamerika-Pläne hat der 21-jährige Goalie vorerst aufgeschoben. Im Gegensatz zum anderen jungen HCD-Goalie Gilles Senn, der definitiv in die NHL-Organisation der New Jersey Devils wechselt. Dies gaben die Amerikaner ebenfalls am Mittwoch bekannt.