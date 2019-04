«Die Stadt wird brennen»

Es fliegen die Stöcke und Helme in die Luft am Samstagabend, 22:12 Uhr, in der Berner Arena. Der SCB ist zum 16. Mal Schweizer Meister. Und während die Spieler des Heimteams auf der einen Seite des Eisfeldes übereinander herfallen, stehen und sitzen die Zuger auf der anderen Seite. Reine Ekstase hier. Riesige Enttäuschung da.