Die Ruhe selbst – mitten in der Euphorie

Kukan verschwand vom Radar der meisten Schweizer Eishockeyfans, doch der Wechsel zu Lulea wurde zum wichtigsten Schritt in seiner Karriere: «Ich machte in den vier Jahren dort meine grössten Fortschritte – vor allem in den ersten zwei Saisons unter Juniorentrainer Petter Nilsson. Er zeigte mir auf, wie gut ich sein kann und wie mein Spiel werden soll.»

Dean Kukan trägt den Puck in die Zone der Tampa Bay Lightning. (Bild: Kirk Irwin/Getty Images)



Heute gibt Kukan als NHL-Spieler Interviews, doch jene Zeiten hat er nicht vergessen. Auch die Episode nicht, als er von Lulea kurz in die zweithöchste Liga Schwedens ausgeliehen wurde zu einem Club mit dem Namen Tingsryds – dort coachte mittlerweile ebenfalls sein Förderer Nilsson: «Schöne Zeiten», sagt Kukan, der in der NHL nie gedraftet wurde. Seine Leistungen in Schweden weckten das Interesse in Columbus.

Die Warnungen des emotionalen Coaches



Und damit zurück zur Gegenwart, zur Euphorie in Columbus, die Kukan als «immer grösser und mittlerweile unglaublich» beschreibt. In der Nacht auf Freitag, wenn die Zweitrundenserie in Boston beginnt, muss es damit zumindest im Team vorbei sein. «Unser Trainer sprach zuletzt genau davon», sagt Kukan. «Wir dürfen jetzt nicht abheben. Spielen wir so weiter wie gegen Tampa, dann kommt es gut.»

Tortorella ist der wohl emotionalste Headcoach in der NHL, seine Interviews und Sprüche gegenüber Medien sind seit Jahren berüchtigt. Seine Nachricht ans Team war vor der Serie gegen Tampa indes simpel: Keine Angst haben, härter arbeiten.

John Tortorella und die Momente in der Garderobe der Blue Jackets vor Spiel 1 gegen Tampa.



«Das haben wir getan», sagt Kukan. «Wir zeigten: Man kommt nicht bloss mit Skills weiter, man muss als Team eine hart arbeitende Einheit sein.» Der Schweizer lobt vor allem die Kollegen im Sturm: «Sie waren aggressiv im Forechecking und im Backchecking. Wir erlaubten Tampa so kaum 3-gegen-2- oder 2-gegen-1-Konter.»