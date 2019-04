Der unerwartete Bösewicht

Der Check Adam Almquists gegen den Zuger Reto Suri. (Video: MySports)



Almquist wurde vorsorglich für Spiel 2 am Samstag in Zug gesperrt, es dürften weitere Spielsperren dazukommen. Einige weitere. Almquist dürfte diese Saison in den maximal sechs verbleibenden Spielen kaum noch zum Einsatz kommen. Denn an seinem Check gegen Suri ist so vieles falsch. Das Timing sowieso. Der Sprung vor dem Zusammenstoss. Der Kopf des Gegners als erster Berührungspunkt. Und all das gepaart mit der Wucht und der Intensität des Checks.

Und man fragt sich schon fast: Wusste Almquist überhaupt, was er da macht? Dass er sich während des Checks in der Luft noch abdreht, Suri fast mit dem Hinterteil am Kopf trifft und sich danach selbst kopfvoran in die Bande katapultiert, spricht dagegen. Der Bodycheck scheint nicht seine Kernkompetenz zu sein …

Die Aktion wirkt wie der (komplett missglückte) Versuch eines sonst nicht wirklich physisch hart spielenden Akteurs, irgendein Zeichen zu setzen im Frust einer sich anbahnenden Niederlage.

Denn nein, Almquist ist kein klassischer Bösewicht des Eishockeysports. Im Gegenteil: Sein Strafenregister ist gerade für einen Verteidiger kaum der Rede wert, er fiel in der ganzen Saison kaum einmal mit negativem Benehmen auf dem Eis auf. Doch all das darf nicht als strafmildernd ausgelegt werden. Denn wenn ein Spieler bei einem derart wuchtigen Bodycheck unkontrolliert agiert, kann er die Konsequenzen nicht mehr abwägen, überlässt er diese dem Zufall. Und dann wird's gefährlich. Suri hatte hier auch Glück im Unglück.

Der Check von Everberg



Das vom EV Zug mit 4:1 gewonnene erste Spiel des Playoff-Finals 2019 wurde von Minute zu Minute zur immer noch emotionaleren Angelegenheit – mit Almquists Check als negativem Höhepunkt. Und wenn das so ist, stehen wie immer die Referees im Mittelpunkt – und werden von allen Seiten kritisiert …