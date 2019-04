Der SC Bern ist der Meister des Willens

So schön feiert Bern. Die Sekunden rund um die Schlusssirene. (Video: SRF)

Trainer kamen und gingen, das Selbstvertrauen blieb. Spieler wie Plüss, Gerber, Rüthemann bildeten den starken Kern. Persönlichkeiten wie Blum, Moser, Rüfenacht, Ebbett, Genoni kamen hinzu. Und Akteure wie Untersander und Scherwey wachsen seit jeher an Schwierigkeiten.

Als Sinnbild mentaler Stärke gilt Verteidiger Gerber – auf dem Eis ein Ausbund an Konstanz. In der Öffentlichkeit sucht er häufig nach Worten, in der Garderobe findet er die richtigen. Mit dem sechsten SCB-Titel steigt Gerber zum erfolgreichsten Spieler in der Clubgeschichte auf.

Die Konkurrenz auf dem Irrweg

Während die Konkurrenten in Zürich und Lugano im Irrgarten von Mentalität, Philosophie und Ausrichtung ihren Weg suchen, kann sich der SCB auf seine Siegermentalität verlassen. Und die steht im Playoff über jedem System.

Das Gefühl der Stärke kommt nicht von heute auf morgen. Es bedarf eines funktionierenden Kerns an Führungsfiguren, somit cleverer Kaderplanung über Jahre hinweg. Die wichtigste Aufgabe wird in Bern darin bestehen, den Kern an Führungsspielern zu erweitern und dabei die Mentalität zu bewahren.

Bleibt dieser Kreislauf in Bewegung, vermag der SCB vielleicht sogar den Abgang Leonardo Genonis zu kompensieren.