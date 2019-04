Das Berner Playoff-Gesicht

Ein Bild? Muss nicht wirklich sein, findet Simon Moser. Der Captain des SC Bern macht trotzdem mit, sagt aber sogleich: «Es sind meistens nicht die sichtbaren Dinge, die wehtun.»

Moser denkt an geblockte Schüsse, an hart geführte Zweikämpfe. «Aber das gehört dazu. Aus solchen Aktionen schöpfe ich Energie.» Er denkt auch an das Gerangel im Slot, an versteckte Schläge. «Solange es gegen Waden, Oberschenkel und Oberarme geht, habe ich damit kein Problem. Das gehört dazu.»