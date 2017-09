Auf Draht, aber nicht mehr am Puls

Am frühen Abend des 20. September 1997 sind in der Berner Eishalle die Blicke auf Michel Riesen gerichtet: 18 Jahre alt, Stürmer beim HC Davos, soeben vom NHL-Camp aus Edmonton zurückgekehrt – und als erster Schweizer Erstrundendraft per se in vieler Munde. Am späten Abend aber sprechen die meisten von Marc Reichert: 17 Jahre alt, Stürmer beim SC Bern, soeben vom Erstligisten Burgdorf zum SCB gewechselt. Beim 4:2-Erfolg der Berner gelingt Reichert just in seiner ersten NLA-Partie das spielentscheidende Tor. SCB-Trainer Ueli Schwarz lobt den jungen Debütanten («Er wird seinen Weg machen»), derweil Schwarz’ Antipode Arno Del Curto klagt: «Wäre Renato Tosio nicht gewesen, hätten wir Bern eine echte Ladung reingehängt.»

20 Jahre später arbeitet Tosio als Golfclubmanager, Schwarz wirkt als Berater und TV-Experte, Riesen betreibt eine Schussschule, Del Curto, nun, Del Curto ist immer noch HCD-Trainer. Und Reichert? Er arbeitet bei der IMS Sport AG in Köniz. Der 37 Jahre alte Fraubrunner ist im Frühling nach 1022 Partien als Eishockeyprofi zurückgetreten. Heute Abend wird er offiziell verabschiedet; das Trikot kommt unters Hallendach, die Nummer 26 wird nie mehr vergeben. Als Rahmen für die Verabschiedung hat Reichert das Heimspiel gegen Davos gewählt. «Gegen Davos habe ich die packendsten Duelle erlebt. Zudem gelang mir gegen den HCD im ersten NLA-Spiel das erste NLA-Tor. Der Kreis schliesst sich.»

Spezielles und Prägendes

Reichert hat in seiner Karriere die ganze Achterbahn der Emotionen durchlebt: Hochs, Tiefs, vorgelebte Zuversicht, innere Zweifel. Nun trägt er Hemd statt Trikot, sitzt im Büro seines neuen Arbeitgebers und blickt differenziert zurück. «Im Nachhinein betrachtet waren die Tiefs ebenso wichtig wie die Titel. Im Sport gibt es kein Büechli zum Aufschlagen, in dem steht, was du in welcher Situation machen musst. Sich gemeinsam aus schlechten Phasen befreien, dieser Prozess war enorm lernreich.»

Drei Titel hat Reichert mit dem SCB gefeiert – 2010, 2016, 2017 –, wobei der erste der speziellste war, weil er beim Angreifer gewisse Selbstzweifel auflöste. «Ich bin ein Teamplayer. Aber bis 2010 klappte es in Bern nur dann mit dem Titel, wenn ich weg war. Ich fragte mich: Hat das mit mir zu tun? Deshalb war der Erfolg 2010 sehr wichtig.» Prägendes erlebte er mit 22 Jahren in Kloten, als er wegen einer Diskushernie stark eingeschränkt war, kaum mehr Schlaf fand, Tabletten schlucken musste. Die Schmerzen strahlten auf Gesäss und Beine aus. Reichert wusste nicht, ob er eine Zukunft im Profisport hat, liess sich am Rücken operieren. Das Comeback gelang. Er kehrte zurück, kämpfte zuweilen mit Gewichtsproblemen, weshalb er die Ernährung umstellte. Und heute? Reichert zieht das Hemd gerade und meint lachend: «Ich konnte mein Gewicht seit dem Rücktritt halten – aber die Muskeln sind in Richtung Bauch gerutscht.»

Die neue Perspektive

Nun, der Ex-Profi wirkt noch immer fit und vor allem motiviert. Sein Tätigkeitsbereich ist mannigfaltig: Er studiert Betriebsökonomie, ist beim Schweizer Fernsehen als Experte engagiert. Das Gros seiner Zeit nimmt das 80-Prozent-Pensum bei der IMS ein, die mit dem SCB verbandelt ist. Reichert betreut Kunden im Bereich Vermarktung/Verkauf. Es versteht sich von selbst, dauern die Gespräche jeweils etwas länger, weil er ein beliebter Diskussionspartner mit direktem Draht ins Nähkästchen ist. Die Heimspiele verfolgt Reichert nun vornehmlich aus der Loge. «Ich war in den Playoffs verletzt, erlebte die Spiele von aussen und konnte mich an die Perspektive gewöhnen», sagt er. Überhaupt habe ihm der Ablösungsprozess keinerlei Probleme bereitet. Zur Mannschaft hält er Abstand. Beim Geburtstag von Leonardo Genoni gab es ein Wiedersehen. In der Garderobe aber war Reichert seit dem Rücktritt nie. «Ich habe nicht das Gefühl, ich müsse überall ‹dr Gring ineha›.»

Nicht mehr mittendrin, aber doch noch irgendwie dabei zu sein, das ist Marc Reichert wichtig. «Der SCB bleibt eine Herzensangelegenheit.» (Berner Zeitung)