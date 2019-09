Zwiespalt und leise Zuversicht beim FC Thun

Schliesslich ist die letzte und bisher einzige Partie in der höchsten Schweizer Liga schon über vier Jahre her, dieses 1:2 mit Vaduz gegen die Young Boys. Andererseits ist da das Resultat, dieses 0:1 gegen die Walliser, das in Hirzel eine Enttäuschung freisetzt. «Es ist schade, konnte ich nicht zu null spielen.»

Der Zürcher anstelle von Guillaume Faivre im Tor ist die augenscheinlichste Veränderung, die Marc Schneider am Sonntagnachmittag im Vergleich zum Heimspiel gegen Servette (0:4) vornimmt, das nach Spielschluss weithin als das Allzeit-Schlechteste taxiert worden war.

Der Thuner Trainer wird im Anschluss von einer «Schutzmassnahme» für den Neuenburger Goalie sprechen. Nach schwierigen Wochen, in denen der 32-Jährige mit mehreren Fehlern Gegentore verschuldete, habe er Faivre etwas aus der Schusslinie der Kritik nehmen wollen, sagt Schneider und stellt Hirzel ein gutes Zeugnis aus. «Er hat das sehr gut gemacht.»

Gemischte Gefühle: Andreas Hirzel (2. v. r.) freute sich über sein Debüt im Thuner Tor, war aber ob der Niederlage enttäuscht. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Denn eigentlich erlebt der Stellvertreter einen geruhsamen Nachmittag, an dem das Unangenehmste, was auf ihn einprasselt, zwei kurze Platzregen sein könnten, die sich Ende der ersten und Mitte der zweiten Halbzeit entleeren. Doch da gibt es eben auch die 17. Spielminute, diesen langen Ball über 70 Meter von Pajtim Kasami über die gesamte Thuner Abwehrreihe auf Ermir Lenjani. Hirzel stürzt aus dem Tor, Lenjani lobbt und jubelt. «Dieses Tor dürfen wir nie bekommen», sagt Schneider und bemängelt, dass in dieser Situation die defensive Absicherung fehlte.

Leidender Henchoz

Und so finden sich die Thuner schnell wieder da, wo sie nach der «Demütigung» der Vorwoche auf keinen Fall hinwollten. Im Hintertreffen, auf der Suche nach offensiven Lösungen und Toren. Anders als gegen Servette gehen sie diesmal aber besser mit dem Rückstand um und erarbeiten sich zahlreiche Ausgleichschancen.