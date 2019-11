Teresa Enkes Weg zurück ins Leben

In dem Stadion wurde Teresa Enkes Mann als Goalie des Fussball-Bundesligisten Hannover 96 von den Fans geachtet, gefeiert und verehrt. Und dort nahmen an einem Herbst-Sonntag vor zehn Jahren fast 40'000 Menschen in einer Trauerfeier Abschied von ihm. Fünf Tage zuvor hatte Robert Enke am 10. November 2009 seinem Leben an einem Bahnübergang in Eilvese im Alter von 32 Jahren ein Ende gesetzt.

Teresa Enke steht auf einem Vorplatz am Stadion. Vor zwei Jahren ist sie nach Hannover zurückgekehrt, nachdem sie sechs Jahre lang in Köln lebte. «In der ersten Zeit war das schwer, weil die Erinnerungen sehr schmerzhaft waren und ich solche Plätze deshalb auch gemieden habe», erzählt die 43-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und irgendwann prallt einem das nicht mehr so entgegen.»

«Wir dachten halt auch, mit Liebe geht das»

Wie eine Schockwelle erfasst die Nachricht von Robert Enkes Suizid vor zehn Jahren beinahe eine ganze Nation. Sein Tod erschüttert und verstört die Menschen. Noch zwei Tage zuvor hatte er beim 2:2 von Hannover 96 gegen den Hamburger SV im Tor gestanden.

Die drängende Frage nach dem Warum seines Suizids beantwortet Teresa Enke keine 24 Stunden nach der Tragödie. In einer Pressekonferenz berichtet sie über die Depressionen ihres Mannes, seine Seelenqual, seine Ängste vor Entdeckung, vor Versagen. Sie spricht von seiner Furcht, dass ihnen wegen seiner Krankheit die neun Monate alte Adoptivtochter Leila weggenommen werden könnte. «Wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man schafft es doch nicht immer», sagt sie vor den Kameras - und rührt die Menschen.

«Er war kein unglücklicher Mensch»

An einer Andacht einen Tag nach Enkes Tod nehmen in und vor der Marktkirche in Hannover über 3500 Menschen teil. Anschliessend gehen 35'000 Trauernde in einem Marsch durch Hannover. Der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger hält eine viel beachtete Rede. Seine Mahnung ist deutlich: «Fussball ist nicht alles.»