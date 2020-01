YB-Verteidiger Sörensen fällt 2 Monate aus

YB-Verteidiger Frederik Sörensen hat sich einer Knie-Operation unterziehen müssen und fällt rund zwei Monate aus, wie der Club am Donnerstag mitteilt. Der Däne, der bis zum Saisonende vom 1. FC Köln an YB ausgeliehen ist, hatte bereits in der Endphase der Hinrunde unter Kniebeschwerden gelitten.