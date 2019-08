YBs letzte Hürde heisst Roter Stern Belgrad

Nach dem 1:1 im Hinspiel in Belgrad endete auch das Rückspiel zwischen dem FC Kopenhagen und Roter Stern Belgrad 1:1. Im nervenaufreibenden Elfmeterschiessen setzte sich der serbische Meister 7:6 durch, wobei gleich fünf Schützen des FC Kopenhagen verschossen!

Duell auf Augenhöhe

Gegen die Serben trat YB schon einmal an in der Qualifikation zur Champions League. 2004 war das, in der zweiten Quali-Runde, die Berner führten im Hinspiel zu Hause nach Toren von Stéphane Chapuisat und Adrian Eugster 2:0, gaben den Vorsprung in der Schlussphase aber preis und spielten 2:2. Das Rückspiel gewannen die Belgrader 3:0.

Roter Stern ist traditionell eine Stimmungsmannschaft, spielfreudig und heimstark, Auswärtspartien in Belgrad können sehr unangenehm sein. Im Kader stehen einige talentierte Kräfte, bekanntester Akteur ist der 30-jährige Captain und Offensivspieler Marko Marin, der einst 16 Länderspiele für Deutschland ­bestritt.

Die beiden Playoff-Spiele finden am Mittwoch, 21. August, und eine knappe Woche später, am Dienstag, 27. August statt. Die Young Boys treten zuerst im heimischen Stade de Suisse an. Anspielzeit ist jeweils um 21 Uhr.