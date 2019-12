YB verlängert Vertrag mit Fassnacht

Christian Fassnacht verlängert seinen Vertrag bis zum Sommer 2023. Der 26-jährige Offensivspieler gehört in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Gerry Seoane. In 22 Einsätzen bringt er es auf 9 Treffer und 4 Assists. Im Sommer 2017 wechselte Fassnacht von Thun zu YB und war massgeblich am Gewinn der beiden Meistertitel 2018 und 2019 beteiligt.