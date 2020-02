YB unterliegt nach Gelb-Rot und einem Eigentor

Nach 73 Minuten hat er als letzter Mann im Zweikampf mit Luzerns Matos die Hand oben, Schiedsrichter Tschudi sieht ein Zupfen und zeigt Zesiger Gelb-Rot. YB gerät in diesem Spiel plötzlich unter Druck, Minuten nach dem Platzverweis passt Schürpf scharf zur Mitte, YB-Captain Lustenberger geht zum Ball und spediert ihn ins eigene Tor. 1:0 Luzern, nach einem Konter in der Nachspielzeit erhöht Eleke auf 2:0.

Der FCL verblüfft weiter mit Solidarität und Disziplin

«Entscheidend war er nicht, aber er hat das Spiel grundlegend verändert», sagte YB-Trainer Seoane nach der dritten Liga-Niederlage zum Platzverweis. «Es war die falsche Entscheidung, so direkt auf den Ball zu gehen», sagte Captain Lustenberger zu seinem Eigentor. Die Niederlage könnte Folgen haben: Mit einem Sieg am Sonntag in Basel ist St. Gallen neuer Leader.

Und Luzern? Der FCL verblüfft 2020 bislang mit Solidarität und taktischer Disziplin. «Wir waren kämpferisch gut und hatten einen Plan», sagte Vorbereiter Schürpf. «Fussballerisch war es schwierig», sagte Trainer Celestini, «aber im Kopf hat es gestimmt.» Celestini hat beim FCL mit zwei Siegen in Folge den perfekten Start erwischt.

Angefangen hatte das alles noch weitaus schleppender. Vom Luzerner Schwung, der den Innerschweizern vor einer Woche zu einem 3:2 beim FCZ verholfen hatte, war zunächst nichts zu sehen; die Energie, welche die Young Boys zuletzt zu einem 2:0 über den FCB getragen hatte, fehlte vorerst. Chancen entstanden durch Patzer des Gegners, wie beim Kopfball Matos, nachdem Nsame im eigenen Strafraum am Ball vorbeigehüpft war. Oder aus der Ferne, wie beim Weitschuss Aebischers, den Müller im Luzerner Tor gekonnt parierte.

YB liess die Muskeln spielen, doch die Chancen fehlten

Für YB galt es ja, den noch am Freitagabend nach Spanien gewechselten Assalé zu ersetzen. Zunächst hatte es nach einem Abgang des Ivorers zum französischen Montpellier ausgesehen, unter der Woche brachte sich dann der Madrider Vorortclub Leganés in Position und handelte mit den Young Boys ein Leihgeschäft aus. In Luzern rückte Ngamaleu neben Nsame in den Sturm, Spielmann nahm den Platz auf dem linken Flügel ein.

In der ersten Halbzeit höchstens angewärmt, liess YB die offensiven Muskeln im zweiten Durchgang zwar spielen. Die grossen Chancen aber fehlten. Die versprach man sich von einem Hoarau, von einem Sulejmani. Erst kam der eine, dann der andere. Hoarau war nach Luzerns 1:0 noch mit einem Kopfball gefährlich (tatsächlich auf Freistoss Sulejmani!), doch der passte nicht. Diesmal nicht.