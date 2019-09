YB und FCB – zwei Boxer im Ring

Die frühe Basler Führung durch Silvan Widmer. (Quelle: SRF)

Auch Fabian Lustenberger, am Sonntag Sörensens Partner in der zentralen Deckung, meint in seiner Beurteilung des Fights, YB habe die besseren Torchancen gehabt. «Wir reagierten nach der Pause stark, aber vielleicht fehlte manchmal die absolute Klarheit in unseren Aktionen. Was auch daran lag, dass es ein sehr intensives Spiel war.»

Das Unentschieden bewertet der Captain keineswegs als Rückschlag, es sei eine gute YB-Leistung gewesen. «Basel ist Erster», sagt Lustenberger noch, «aber das ist kein Problem. Es sind erst sieben Runden absolviert.»

Keine Preisboxer mehr

In der Ecke des FCB wiederum bewertet man das Remis im Stade de Suisse wie einen Sieg nach Punkten. «Das 1:1 nehmen wir», erklärt Mittelfeldspieler Fabian Frei, «wir haben Rang 1 verteidigt und uns gut präsentiert.» Es sei den Baslern gelungen, sich gegen die physisch enorm starken Young Boys zu wehren. «Das war in den letzten Jahren ja nicht immer so gewesen», sagt Frei, «ich erinnere mich etwa an ein Spiel vor einem Jahr hier in Bern.»