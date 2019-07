YB-Spieler formen schwarzes Herz für Ismaili

Quelle: Youtube

Das Herz des BSC YBs trägt im Moment nicht die Farben Gelb-Schwarz, sondern nur die Farbe Schwarz. In einem Video, das der Club am Dienstagnachmittag veröffentlichte, formen die Spieler der 1. Mannschaft in schwarzem Trikot im Rahmen des Trainingslagers in Fügen im Zillertal ein Herz. «In Gedanken an Florijana, ihre Familie und ihre Freunde», wie es auf der Homepage heisst.

Die YB-Spielerin wurde seit Samstag nach einem Badeunfall im Comersee in Italien vermisst. Am Dienstagabend bestätigte der Schweizerische Fussballverein in einer Medienmitteilung den Tod ihrer Nationalspielerin. Der Schweizerische Fussballverband entbietet der Familie, den Angehörigen und den Freunden von Florijana Ismaili sein tief empfundenes Beileid und wünscht allen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.

(sih)