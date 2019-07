YB mit frischen Gesichtern für neue Geschichten

«Wir haben ziemlich viele Verletzte», sagt Lustenberger, «das macht die Sache nicht einfacher.» Und er habe wohl noch nie gegen eine Mannschaft gespielt, die so defensiv eingestellt gewesen sei wie Xamax. «Aber», fügt er schmunzelnd an, «ich war wohl auch noch nie in einer Mannschaft, die so klar favorisiert war wie wir.»

Der harzige Saisonstart beunruhigt Lustenberger nicht. «Es gab so viele Veränderungen», sagt der 31-Jährige, «und wir waren im zweiten Spiel schon deutlich besser als im ersten.» Er sei einer, der lieber das Gute betone. So gesehen gilt: Kein Team hat nach zwei Runden mehr Punkte als YB – und am nächsten Sonntag steht ein Spitzenspiel auf der Agenda, wenn Leader Lugano im Stade de Suisse zu Gast sein wird.